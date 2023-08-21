БПЛА впав на аеродром в Калузькій області: пошкоджено один літак

Це не перша атака безпілотників на російські аеродроми протягом останніх кількох днів.

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Підбитий літак нібито не експлуатувався / armyinform.com.ua, УНІАН

На території російського військового аеродрому у Калузькій області 21 серпня впав невідомий дрон-камікадзе.

Як пише російське видання Baza, безпілотник нібито намагався атакувати військовий об'єкт окупантів. Чи було його уражено ППО росіян, чи він сам упав - не уточнюється.

За попередніми даними ЗМІ, в результаті падіння БПЛА пошкодження отримав один літак (він нібито не використовувався). Постраждалих та інших руйнувань інфраструктури, стверджують пропагандисти, немає.

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Також ЗМІ не пишуть, що саме за авіабаза була атакована. Відомо, що на території Калузької області діє аеродром "Шайковка". Саме звідти злітає російська стратегічна авіація ТУ-22М3 для завдання ударів по Україні.

У жовтні 2022 року "Шайківку" було атаковано невідомими БПЛА. Раніше в Шайківці також базувалися Міг-29 і транспортна авіація.

Вибухи на аеродромах РФ - останні новини

Останню БПЛА-атаку на російські аеродроми було здійснено всього кілька днів тому. 19 серпня вибухи пролунали на території авіабази "Сольці" в Новгородській області.

Підтверджено повне знищення щонайменше одного бомбардувальника Ту-22М3, який був заправлений і вже готовий до зльоту для ударів по Україні. Інші літаки перебазували в Мурманську область.

Ту-22М3 б'є по Україні Х-22, які, як зізналися у Повітряних військах ЗСУ, наявними засобами ППО збити вкрай важко. Станом на 15 серпня Україна не перехопила жодну таку ракету.

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