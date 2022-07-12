"Обговоримо ваше": військовий експерт пояснив, навіщо Путіну зараз потрібні переговори

РФ втратила темп наступу в Україні, вважає експерт / Фото УНІАН

Росія втрачає наступальний потенціал у війні в Україні, але віддавати захоплені території ворог не збирається. Військовий експерт Олексій Мельник спрогнозував, які питання країна-агресорка могла б хотіти обговорити в разі можливих переговорів РФ і України.

Мельник нагадав, що в останні кілька тижнів Інститут вивчення війни повідомляє, що щодня ворог в середньому просувається на 3-5 кілометрів ціною тотального знищення інфраструктури, тобто випаленої землі та величезних втрат своєї живої сили.

"Це зовсім не ті темпи, які були на початку вторгнення і задовольнили б російську сторону, враховуючи, що ситуація постійно змінюється, і не завжди на користь Росії. Ворог втрачає наступальний потенціал. А далі залишається перехід до якихось інших методів", - сказав військовий експерт в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

За його словами, віддавати захоплені території Кремль не збирається.

"Це класичний російський принцип: "обговоримо ваше". Сьогоднішня позиція Росії - вони повинні залишитися, щонайменше, там, де вони є. Крім того, вони можуть проявити "жест доброї волі" і відвести війська з тих місць, які вони не можуть утримати. Але це точно не буде жест доброї волі або який-небудь компроміс", - сказав Мельник.

Крім того, він додав, що не варто розслаблятися через те, що РФ оголосила оперативну паузу.

"Якщо вони призупинили активність наступальних атакуючих дій, то спробують компенсувати це нанесенням ударів як по лінії безпосереднього зіткнення, так і по об'єктах в глибині території противника, не обов'язково по військових об'єктах (...) Не можна говорити про зниження інтенсивності бойових дій. Просто вони відбуватимуться іншими способами і на інших майданчиках", - попередив військовий експерт.

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські окупанти в Луганській області працюють над відновленням своєї боєздатності. Вони нарощують сили, щоби відновити наступ.

При цьому загарбники бояться, щоби Збройні Сили України не встигли перехопити ініціативу на полі бою, поки в російській армії триває оголошена Росією так звана "оперативна пауза". Тому окупанти продовжують проводити обмежені наступальні дії.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай також вважає, що окупаційні війська Росії готують свої резерви з метою початку наступу в Донецькій області. Найімовірніше, вони підуть в атаку в напрямку Слов'янська та Бахмута.

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