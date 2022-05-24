"Патрушев грає вирішальну роль в плані Путіна": російський опозиціонер розкрив задум Кремля

російський опозиціонер в плані Путіна по Україні / скріншот

Секретар Ради Безпеки Росії Микола Патрушев заявив за вказівкою Путіна, що кремлівський режим "не женеться ні за якими термінами" для російських військ в Україні.

Такими обіцянками Патрушев намагається "підтерти синці і забої" після візиту в бункер до диктатора, заявив російський опозиціонер Геннадій Гудков в ефірі 24 каналу.

Він зазначив, що Україні зараз важко, а російська армія зберігає перевагу в техніці і силі, йде знищення інфраструктури України.

"Але зараз цілком зрозумілий тактичний план Путіна. І Патрушев грає в цьому відношенні одну з вирішальних ролей, - сказав Гудков.

читайте такожКремлівські чиновники не знали про плани Путіна почати війну до 24 лютогоВін полягає в тому, як пояснив опозиціонер, щоб спробувати хоч що-небудь захопити. Це дозволить Путіну "торгуватися", а потім спробувати утримати ці території. Отже, оголосити, що"вони всіх перемогли".

Гудков припускає, що зараз окупанти спробують зосередити зусилля на захопленні південних і південно-східних територій України.

"Ось такий їхній план. Вони розуміють, що не дійдуть до Одеси, не дійдуть до Молдови, до Придністров'я, не здатні захопити Київ і не впораються з Харковом. Це всі вони розуміють, особливо те, що закінчення війни - не за Росією", - сказав він.

Зазначимо, що британське видання The Sun стверджує, що на час відсутності хворого Путіна країною керувати буде Секретар Ради безпеки Микола Патрушев. Саме його називають наступником Путіна.

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