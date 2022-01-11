Двох доз COVID-вакцини "недостатньо" для захисту від Омікрону: в Pfizer розробляють новий препарат

У Pfizer заявили, що двох доз її covid-вакцини "недостатньо" для захисту від Омікрона / Reuters

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що дві дози розробленої фармкомпанією вакцини проти COVID-19 можуть не забезпечувати надійний захист від нового штаму коронавірусу Омікрон.

Разом з тим Бурла зазначив, що "третя доза нинішньої вакцини забезпечує непоганий захист від смерті і пристойний захист від госпіталізацій", повідомляє CNBC.

За словами глави Pfizer, Омікрон є більш небезпечним, ніж попередні варіанти, оскільки має десятки мутацій і може частково обійти захист, що забезпечується двома щепленнями Pfizer.

У той же час він зазначив, що поки незрозуміло, як довго бустерна доза буде забезпечувати захист від коронавірусу.

читайте такожЛегко сплутати з іншими хворобами: які два симптоми вказують на зараження Омікроном"Питання в тому, як довго зберігається захист після третьої дози", - вказав Бурла.

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Коли чекати вакцини від Омікрона?

Генеральний директор компанії Pfizer обіцяє, що новий препарат проти штаму коронавірусу Омікрон з'явиться вже навесні цього року. Компанія готова надати препарат державам у разі потреби.

Також він додав, що компанія вже виробляє перші дози для випробування.