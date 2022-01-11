Двох доз COVID-вакцини "недостатньо" для захисту від Омікрону: в Pfizer розробляють новий препарат

У компанії кажуть, що третя доза нинішньої вакцини забезпечує непоганий захист від смерті і пристойний захист від госпіталізацій.
Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що дві дози розробленої фармкомпанією вакцини проти COVID-19 можуть не забезпечувати надійний захист від нового штаму коронавірусу Омікрон.
Разом з тим Бурла зазначив, що "третя доза нинішньої вакцини забезпечує непоганий захист від смерті і пристойний захист від госпіталізацій", повідомляє CNBC.
За словами глави Pfizer, Омікрон є більш небезпечним, ніж попередні варіанти, оскільки має десятки мутацій і може частково обійти захист, що забезпечується двома щепленнями Pfizer.
У той же час він зазначив, що поки незрозуміло, як довго бустерна доза буде забезпечувати захист від коронавірусу.
читайте такожЛегко сплутати з іншими хворобами: які два симптоми вказують на зараження Омікроном"Питання в тому, як довго зберігається захист після третьої дози", - вказав Бурла.
Коли чекати вакцини від Омікрона?
Генеральний директор компанії Pfizer обіцяє, що новий препарат проти штаму коронавірусу Омікрон з'явиться вже навесні цього року. Компанія готова надати препарат державам у разі потреби.
Також він додав, що компанія вже виробляє перші дози для випробування.
Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо
26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон.
Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.
Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.
27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.
Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.
При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.
Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.
У суботу, 18 грудня, в Україні офіційно підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пацієнт повернувся з подорожі в ОАЕ. Виявляється, ця людина вже хворіла на COVID-19 раніше.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Омікрон може стати домінуючим в Європі вже до середини січня 2022 року.