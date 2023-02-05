glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Два сценарії: Каспаров спрогнозував, як саме буде розвалюватися Росія

5 лютого 2023, 23:56
Є як мінімум два сценарії, при якому країна-агресора буде розтрощена і розвалиться, переконаний опозиційний політик Гаррі Каспаров.
Росія, розпад
Гаррі Каспаров спрогнозував, як саме розвалюватиметься Росія / колаж ua.depositphotos.com і УНІАН

Розгром ЗСУ путінської армії - шанс для Росії. А слідом за військовим неминуче і геополітична поразка, які разом створять передумови для революційних змін. Про це в коментарі "24 каналу" розповів відомий російський опозиційний політик Гаррі Каспаров.

За його словами, є як мінімум два ймовірних сценарії розпаду Росії. Перший сценарій в тому, що імперія поступово трансформується в національну державу.

"Треба відійти від цієї кривавої імперської спадщини. Це, швидше за все, призведе до втрати якихось територій - Чечні, Дагестану, Татарстан, ймовірно, піде в інший бік", – сказав він.

Другий можливий сценарій для Росії Каспаров бачить в тому, що Росія зобов'язана припинити вести шовіністично-імперську політику і на інших напрямках (наприклад, в Грузії і Молдові).

"Якщо вони цього не зроблять, буде сценарій повільного перетравлення східної частини Росії Китаєм. Після цього Росія перейде у васальне становище, думаю, більшість російського суспільства це не влаштує", – підсумував опозиціонер.

Можливий розпад Росії

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна Росії проти України остаточно покладе край імперії.

"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни - Татарстан, Башкортостан тощо", - сказав він.

Російський опозиціонер Леонід Гозман говорив, що план Путіна щодо війни проти України провалився. На думку політика, війська РФ можуть остаточно посипатися, коли відчують безсилля і нездатність утримати фронт. Не обов'язково це буде пов'язано з перемогою ЗСУ на якійсь конкретній ділянці бойових дій.

Також повідомлялося, що розвал Росії не вплине на судовий процес над військовими злочинцями. Їх знайдуть навіть в третіх країнах, якщо вони будуть намагатися сховатися. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик, експерт з питань міжнародної політики, колишній народний депутат України Тарас Чорновіл.

Більше новин з приводу розпаду Росії

війна Росії та України розпад Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

00:19

Буданова на посаді голови розвідки замінить заступник керівника ОП - нардеп Гончаренко

05 лютого, неділя
23:56

Два сценарії: Каспаров спрогнозував, як саме буде розвалюватися Росія

23:56

Росія готує масштабний наступ на Україну в найближчі 10 днів - FTВідео

23:33

Навіщо Єлизавета II при людях постійно крутила обручку: розкрит головний секрет королевиВідео

23:04

Нехай будуть світло і тепло у кожному бліндажі: робимо окопну свічку своїми руками

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:52

Навіщо 7 лютого потрібно кожному заховати шматочок цукру: прикмети і що не можна робитиВідео

22:35

Санкції проти РФ на 50 років: Зеленський підписав ще один указ РНБОВідео

22:16

Резніков йде: Арахамія назвав, хто стане новим міністром оборони УкраїниВідео

21:38

"Планує зробити в лютому": Зеленський попередив українців про підступний план ПутінаВідео

Реклама
21:35

"Розгромити Україну ми не зможемо": сумовитий Гіркін "завів шарманку" про провальність наступу РФВідео

21:20

Зібралися підірвати лікарні: у Росії "анонсували" потужну атаку на КраматорськВідео

20:43

Як засолити червону рибу: створюємо запаморочливо соковитий делікатес в домашніх умовах

20:36

Ніяких шкідливих добавок: названо найкорисніший у світі сирВідео

20:31

Єдиний шлях до миру - дати Україні все для завершення роботи: заява британського МЗСВідео

20:00

Гороскоп на завтра 6 лютого 2023: Близнюкам - спокій, Дівам - розмови, а Рибам - серйозність

19:54

Модель Поляк підтвердила роман з переможцем "Холостячки 2" ЗадворнимВідео

19:35

Вибухи в Ірані: чи вплине атака на завод дронів на хід війни в УкраїніПогляд

19:21

Вдарить міцний мороз і замете снігом: синоптик попередив про атаку буйної погоди в УкраїніВідео

19:09

Винищувачі F-16, Gripen або інші літаки: Резніков заявив, що Україні дадуть бойову авіаціюВідео

18:40

Маша Полякова потрапила в еротичний скандал через вульгарні фото

Реклама
18:34

"Путін - майстерний брехун": Кулеба оцінив "обіцянку" Путіна не вбивати Зеленського

18:24

"Зганьбив всю Росію за 2 хвилини": кривавий бій Ємельяненка закінчився провалом для росіянВідео

18:17

Україні дадуть ракети GLSDB з дальністю 150 км: Резніков оцінив ймовірність ударів по РосіїВідео

18:01

Син запроданки Корольової втік з РФ і кинув наречену-стриптизерку

17:46

У родині солістки The Hardkiss сталося гореВідео

17:32

Україна очікує на наступи Росії до 24 лютого, ЗСУ готові до сценаріїв - РезніковВідео

17:17

Ігоря Ніколаєва до інфаркту довела дружина - в оточенні співака натякнули на розлучення

17:09

Любовний гороскоп на тиждень 6-12 лютого 2023: Тельцям - спокій і романтика, Скорпіонам - емоції

17:01

Поїхав "розвіятися" і напоровся на кулі: в Мережі з'явилися деталі розстрілу пропагандиста Мангушева

16:29

Як продуктові обманюють клієнтів: у Держпродспоживслужбі назвали популярні способиВідео

16:22

Україні навесні-влітку потрібні ATACMS і F-16, щоб відбити атаку РФ і наступати - радник ЗалужногоВідео

16:10

Роман Цимбалюк. Стала відома головна проблема мобиківВідеоблоги

16:01

"Збір грошей на дрон для ЗСУ": киянка розповіла, як заманювали дівчат на "п'яні" вечірки

15:51

Тарзана з ганьбою виганяють з КазахстануВідео

15:41

Важка операція: лікарі дістали гранату з тіла бійця ЗСУ і врятували йому життя

15:31

Чи потрібно заряджати до 100%: 6 простих секретів, як не угрохати батарею смартфона

15:21

Подоляк прокоментував заяву експрем'єра Ізраїлю про обіцянку Путіна не вбивати Зеленського

15:18

Чи погрожував Путін Шольцу: канцлер Німеччини розкрив деталі телефонних розмовВідео

15:15

До війни і розлучення: колишня дружина Віталія Кличка показала, як виглядала 10 років томуВідео

15:14

І це працювало: навіщо люди в СРСР ховали телевізор під серветкою

Реклама
14:59

Іван Дорн вирішив вибачитися перед українцями за скандал з новою піснею: що сталосяВідео

14:44

Навесні Україна отримає ППО SAMP-T, військові вже вирушили на навчання

14:28

"Росія веде нещадну війну": Шольц розніс воплі Путіна через танки Leopard для УкраїниВідео

14:20

Помер зірка комедійних фільмів "Поліцейська академія" Джордж Робертсон

14:01

Є два способи: експерти пояснили, як українці можуть збільшити собі пенсіюВідео

13:44

Винищувачі Україні та відправка військ на війну з РФ: Боррель пояснив позицію ЄвросоюзуВідео

13:06

"Особистий ворог": Аллегровій дісталося від Ротару за підтримку війни в УкраїніВідео

12:41

"Війна - велика нісенітниця": фанат Путіна Жерар Депардьє продовжує зізнаватися в коханні до РосіїВідео

12:31

Війська РФ готуються наступати, Білогорівку не захопили: Гайдай розповів про ситуацію на ЛуганщиніВідео

12:20

"ВСУ нікуди не відступають!": Пригожин поскаржився на те, що відбувається в БахмутіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Новорічний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти