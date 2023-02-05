Два сценарії: Каспаров спрогнозував, як саме буде розвалюватися Росія

Є як мінімум два сценарії, при якому країна-агресора буде розтрощена і розвалиться, переконаний опозиційний політик Гаррі Каспаров.

Гаррі Каспаров спрогнозував, як саме розвалюватиметься Росія / колаж ua.depositphotos.com і УНІАН

Розгром ЗСУ путінської армії - шанс для Росії. А слідом за військовим неминуче і геополітична поразка, які разом створять передумови для революційних змін. Про це в коментарі "24 каналу" розповів відомий російський опозиційний політик Гаррі Каспаров.

За його словами, є як мінімум два ймовірних сценарії розпаду Росії. Перший сценарій в тому, що імперія поступово трансформується в національну державу.

"Треба відійти від цієї кривавої імперської спадщини. Це, швидше за все, призведе до втрати якихось територій - Чечні, Дагестану, Татарстан, ймовірно, піде в інший бік", – сказав він.

Другий можливий сценарій для Росії Каспаров бачить в тому, що Росія зобов'язана припинити вести шовіністично-імперську політику і на інших напрямках (наприклад, в Грузії і Молдові).

"Якщо вони цього не зроблять, буде сценарій повільного перетравлення східної частини Росії Китаєм. Після цього Росія перейде у васальне становище, думаю, більшість російського суспільства це не влаштує", – підсумував опозиціонер.

Можливий розпад Росії

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна Росії проти України остаточно покладе край імперії.

"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни - Татарстан, Башкортостан тощо", - сказав він.

Російський опозиціонер Леонід Гозман говорив, що план Путіна щодо війни проти України провалився. На думку політика, війська РФ можуть остаточно посипатися, коли відчують безсилля і нездатність утримати фронт. Не обов'язково це буде пов'язано з перемогою ЗСУ на якійсь конкретній ділянці бойових дій.

Також повідомлялося, що розвал Росії не вплине на судовий процес над військовими злочинцями. Їх знайдуть навіть в третіх країнах, якщо вони будуть намагатися сховатися. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик, експерт з питань міжнародної політики, колишній народний депутат України Тарас Чорновіл.

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