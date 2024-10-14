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Душив і принижував таксиста-українця: у Польщі п'яному бешкетнику світить 5 років в'язниці

Олексій Тесля
14 жовтня 2024, 21:08оновлено 14 жовтня, 21:50
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38-річний агресивний чоловік, який напав на українця, був зупинений поліцейським.

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У Польщі напали на українського таксиста / Колаж: Главред, фото: Facebook/pomorskapolicja

У Польщі затримали 38-річного місцевого жителя, який напав на українського таксиста в Гданську.

Тепер йому загрожує 5 років позбавлення волі. Про це йдеться в матеріалі польського видання RMF24.

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Повідомляється, що один із поліцейських у Гданську, повертаючись до свого підрозділу, помітив чоловіка, який розмахував руками і кликав на допомогу. Це був водій таксі, на якого напали.

"Нападник душив чоловіка, плював на нього, обзивав і говорив йому повертатися в Україну", - розповіли в польській поліції.

Як повідомляється, 38-річний агресивний чоловік, який напав на українця, був зупинений поліцейським. Коли на місце події прибула підмога, у нього знайшли пакет із канабісом. Тест на алкотестері, зі свого боку, засвідчив, що в його організмі було понад два проміле алкоголю.

Підкреслюється, що затриманому вже висунули обвинувачення в "застосуванні насильства і національній образі". Він також відповідатиме за зберігання наркотиків.

У польській поліції додали, що зловмисник перебуває під наглядом поліції. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Що відомо про поліцію Польщі

Поліція (пол. Policja) - складова частина системи Міністерства внутрішніх справ Польщі. Польська поліція покликана для захисту життя, здоров'я, прав і свободи громадян, протидії злочинності, охороні громадський порядок і сприяння забезпечення громадської безпеки. Кількість співробітників поліції Польщі - 125 тисяч осіб, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, що в Польщі біля кордону сталася смертельна ДТП з українцями. Мікроавтобус, у якому були громадяни України, зіткнувся з вантажівкою.

Нагадаємо, раніше в Польщі заявили про відновлення протестів на кордоні з Україною. Фермери анонсували можливу акцію протесту перед пунктом пропуску "Медика - Шегині".

Як повідомлялося раніше, мікроавтобус з українцями, який прямував до Варшави, потрапив у ДТП біля міста Познань. У результаті аварії 62-річний водій-українець загинув на місці, а всіх пасажирів госпіталізували до лікарні.

Душив і принижував таксиста-українця: у Польщі п'яному бешкетнику світить 5 років в'язниці
/ Инфографика Главред

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