У Польщі біля кордону сталася смертельна ДТП з українцями - деталі

У Польщі поблизу українського кордону сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули українці. Про це повідомляє RMF24.
Зазначається, що ДТП сталася зранку четвер, 10 жовтня, біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці.
Відомо, що мікроавтобус, в якому були громадяни України, зіткнувся з вантажівкою. Автобус врізався у причіп вантажного авто.
У салоні мікроавтобуса перебували сім українців. За даними поліції, внаслідок ДТП загинули двоє осіб - жінка та чоловік 45 і 60 років.
На місці ДТП поліція під наглядом прокурора встановлює причини аварії.
Міністерство закордонних справ підтверджує, що аварія сталася поблизу пункту пропуску "Медика - Шегині". За даними МЗС, вантажівка, водій якої теж українець, стояла на узбіччі у темну пору добу без увімкнених фар.
Внаслідок ДТП загинула жінка 1978 року народження та чоловік 1994 року народження. Ще двоє осіб госпіталізовані, один постраждалий у важкому стані.
"МЗС, Посольство України в Польщі та наше Генконсульство в Любліні надають постраждалим усю необхідну консульську допомогу та перебувають на зв'язку з компетентними органами Польщі", - йдеться в повідомленні.
Що таке МЗС України?
Міністерство закордонних справ України (МЗС України) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, пише Вікіпедія.
ДТП - останні новини
Нагадаємо, 9 вересня, автобус з пасажирами потрапив у смертельну аварію, зіткнувшись з фурою у Львівській області. Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич заявив, що в автобусі перебували військові, водій від отриманих травм загинув на місці.
1 серпня мікроавтобус з українцями, який направлявся до Варшави, потрапив у ДТП біля міста Познань. Внаслідок аварії 62-річний водій-українець загинув на місці, а всіх пасажирів госпіталізували до лікарні.
11 липня у Молдові в ДТП потрапив автобус, який прямував за маршрутом Кишинів-Київ, у ньому перебувало 19 людей. Автобус зіткнувся із легковим автомобілем, водій та пасажирка якого загинули.
Читайте також:
- Польща має "негайно втрутитися": Дуда зробив заяву на тлі загрози ударів по АЕС України
- Польща та союзники спішно готуються до можливого нападу Росії - The Times
- Відновлення протестів на кордоні з Україною: Польща може знову "взятися за старе"
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред