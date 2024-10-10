У Польщі біля кордону сталася смертельна ДТП з українцями - деталі

Мікроавтобус, в якому були громадяни України, зіткнувся з вантажівкою.

https://glavred.net/world/v-polshe-vozle-granicy-proizoshlo-smertelnoe-dtp-s-ukraincami-detali-10604072.html Посилання скопійоване

ДТП в Польщі / колаж: Главред, фото: rmf24.pl

У Польщі поблизу українського кордону сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули українці. Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що ДТП сталася зранку четвер, 10 жовтня, біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці.

Відомо, що мікроавтобус, в якому були громадяни України, зіткнувся з вантажівкою. Автобус врізався у причіп вантажного авто.

відео дня

У салоні мікроавтобуса перебували сім українців. За даними поліції, внаслідок ДТП загинули двоє осіб - жінка та чоловік 45 і 60 років.

На місці ДТП поліція під наглядом прокурора встановлює причини аварії.

Міністерство закордонних справ підтверджує, що аварія сталася поблизу пункту пропуску "Медика - Шегині". За даними МЗС, вантажівка, водій якої теж українець, стояла на узбіччі у темну пору добу без увімкнених фар.

Внаслідок ДТП загинула жінка 1978 року народження та чоловік 1994 року народження. Ще двоє осіб госпіталізовані, один постраждалий у важкому стані.

"МЗС, Посольство України в Польщі та наше Генконсульство в Любліні надають постраждалим усю необхідну консульську допомогу та перебувають на зв'язку з компетентними органами Польщі", - йдеться в повідомленні.

Що таке МЗС України? Міністерство закордонних справ України (МЗС України) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, пише Вікіпедія.

ДТП - останні новини

Нагадаємо, 9 вересня, автобус з пасажирами потрапив у смертельну аварію, зіткнувшись з фурою у Львівській області. Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич заявив, що в автобусі перебували військові, водій від отриманих травм загинув на місці.

1 серпня мікроавтобус з українцями, який направлявся до Варшави, потрапив у ДТП біля міста Познань. Внаслідок аварії 62-річний водій-українець загинув на місці, а всіх пасажирів госпіталізували до лікарні.

11 липня у Молдові в ДТП потрапив автобус, який прямував за маршрутом Кишинів-Київ, у ньому перебувало 19 людей. Автобус зіткнувся із легковим автомобілем, водій та пасажирка якого загинули.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред