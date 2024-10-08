Відновлення протестів на кордоні з Україною: Польща може знову 'взятися за старе'

Фермери анонсували можливу акцію протесту перед пунктом пропуску "Медика – Шегині" з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.

https://glavred.net/ukraine/vozobnovlenie-protestov-na-granice-s-ukrainoy-polsha-moe-snova-vzyatsya-za-staroe-10603529.html Посилання скопійоване

Поляки хочуть відновити протести на кордоні / Коллаж: Главред, фото: ДПСУ, ua.depositphotos.com

Скоро кордон з Україною може бути знову заблокованим - польські фермери мають намір відновити страйки, які триватимуть до кінця поточного року.

Як розповіли в соцмережах Львівської митниці, поки що блокуватимуть тільки один пункт пропуску "Медика".

"З 8 жовтня до 31 грудня 2024 року планується чергова акція протесту польських фермерів у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Медика", - ідеться в повідомленні митників у Facebook. відео дня

Що відомо про польсько-український кордон? Польсько-український кордон — кордон між Україною та Польщею, що існує формально з моменту набуття незалежності України від Радянського Союзу, тобто від 24 серпня 1991. До 1991 року нинішній польсько-український кордон був частиною польсько-радянського кордону й мав ідентичне розташування. Довжина кордону становить 535 км, повідомляє Вікіпедія.

Як повідомила "Європейській правді" Державна митна служба України, поляки вже анонсували першу блокаду для КПП "Медика-Шегині", яку хочуть тримати до кінця року.

Анонс акції повідомив один з основних організаторів протестів польських аграріїв Рафал Меклер. Він заявив, що "роботи у полі скінчились і можна боротися за своє".

Prace na polu ogarnięte. Można walczyć o swoje.

I dobrze!

Rolnicy wracają do gry. pic.twitter.com/M1KalBpzJF — Rafał Mekler (@MeklerRafal) October 7, 2024

На щастя, поки що оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.

"За інформацією від польської сторони, місцеві фермери анонсували можливу акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Медика – Шегині" з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року. У разі початку страйку та про подальші зміни ситуації інформуватимемо вас додатково", – додали у Держмитслужбі.

Чому страйкують польські фермери Польські фермери вже кілька місяців блокують кордони між Україною та Польщею. Протестувальники вимагають заборонити імпорт української агропродукції та виступають проти "Європейського зеленого курсу" (пакет ініціатив, спрямований на те, щоб поставити ЄС на шлях екологічної трансформації). Політолог Олег Саакян вважає, що першопричиною страйків серед польських аграріїв є політичний фактор. За його словами, за протестами стоять не лише і не стільки фермери, скільки праворадикальна партія Конфедерація. Голова Комітету економістів України Андрій Новак також упевнений, що "акція польських фермерів не стільки економічна, скільки політична, яку було організовано та профінансовано Росією", передають Факти ICTV. У МЗС Польщі визнали, що "пропутінські агенти" хочуть захопити протестні рухи фермерів на польсько-українському кордоні.

Протести польських фермерів - що відомо

Як відомо, протести фермерів тривали протягом кількох тижнів не лише у Польщі, а й у різних країнах Європи. Учасники акцій вимагали реформ у сільському господарстві та відмови від політики "Зеленого курсу" і сільськогосподарської політики ЄС.

Згодом прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прямо висловися про блокаду кордону. Він зазначив, що його повинна вирішити Польща на загальнонаціональному рівні.

21 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду Польщі у зв'язку з протестами польських фермерів та блокадою кордону. Він запропонував Дуді та Туску зустрітися на кордоні.

Проте 22 лютого Туск відмовив Зеленському у візиті на кордон.

Інші новини про Польщу:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред