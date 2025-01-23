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Дуда про мирні переговори з РФ: "Я не хочу благати Путіна"

Анна Ярославська
23 січня 2025, 12:53
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Польський лідер вважає, що країни Заходу мають застосувати такі заходи, щоб президент РФ сам захотів миру.
Анджей Дуда, Володимир Путін
Анджей Дуда озвучив свою думку про мирні переговори з РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Головні тези:

  • Путін має благати про мир
  • Війна в Україні потребує глобального вирішення

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Захід повинен застосувати всі методи, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна благати про мирні переговори.

Польський лідер зазначив, що не бажає "благати Путіна, щоб він сів за стіл переговорів". За його словами, якщо подивитися на російську агресію в Україні, на слова кремлівських еліт, на російську пропаганду, то стає очевидно, як зупинити імперські амбіції РФ.

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"Якщо ми поставимо запитання, яким чином стимулювати Путіна, щоб він сів за стіл переговорів про мир, то відповідь має бути такою. Ми повинні такі заходи застосувати, щоб змусити Путіна, щоб він благав миру і благав мирних переговорів", - сказав Дуда під час Українського сніданку в Давосі.

Президент Польщі також підтримав слова генерального секретаря НАТО Марко Рютте про те, що повномасштабна війна в Україні є не місцевим, а глобальним конфліктом, який, відповідно, потребує глобального вирішення.

Мирні переговори з РФ - останні новини

Президент України Володимир Зеленський назвав умову для початку діалогу з країною-агресором Росією щодо мирних переговорів і завершення війни. Він також сказав, що готовий говорити про мир особисто з господарем Кремля.

Раніше президент заявив, що Україна прагне використовувати дипломатичні засоби, щоб завершити війну, однак важливо, якою саме буде ця дипломатія.

Як повідомляв Главред, Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить нові санкції проти Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів з приводу війни Україні.

Держсекретар США Марко Рубіо одразу після затвердження на посаді заявив, що досягнення миру в Україні є пріоритетом для адміністрації Трампа. Однак цей процес буде складним і потребуватиме значних поступок з боку Києва та Москви. При цьому Рубіо не став прогнозувати часові рамки, коли війна РФ проти України може закінчитися.

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