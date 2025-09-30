Рус
ДРГ можуть зайти на територію Польщі: викрито підступний план РФ

Марія Николишин
30 вересня 2025, 15:24
146
Росія хоче налякати європейців і зменшити підтримку України.
ДРГ можуть зайти на територію Польщі / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Росія може зайти на територію Польщі за допомогою ДРГ
  • Країна-агресор хоче перевірити реакцію Альянсу
  • В СЗР РФ вже брехливо звинуватили Україну в підготовці "провокації з ДРГ в Польщі"

Країна-агресор Росія має намір спробувати зайти на територію Польщі. У такий спосіб окупанти хочуть перевірити Альянс "на міцність". Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, Росія може спробувати міцність польського кордону, заславши ДРГ. Так, росіяни можуть спробувати проникнути на територію Польщі.

відео дня

"Наришкін та СЗРФ фактично анонсували власні плани", - наголосив він.

Керівник ЦПД зауважив, що головна мета — і операцій з дронами в небі країн НАТО, і потенційної спроби заходу ДРГ — це перевірка реакції Альянсу. Не останнім є і бажання РФ впливати на суспільства Європи.

"Їх хочуть налякати і зменшити підтримку України. Не вийде", - підсумував Коваленко.

Провокація з ДРГ в Польщі

Крім того, в ЦПД РНБО України повідомили, що в СЗР РФ вчергове брехливо звинуватили Україну в підготовці нібито "резонансної провокації з ДРГ в Польщі".

Відомо, що росіяни стверджують, нібито Україна планує організувати в Польщі інсценування атаки на об’єкти критичної інфраструктури, звинувативши в цьому спецпризначенців з Росії та Білорусі, "щоб втягнути європейські країни у війну з Росією".

У відомстві наголосили, що подібні заяви не мають нічого спільного з реальністю та є типовим прийомом для РФ.

"Справжня мета подібних заяв — створити інформаційне алібі для російських провокацій у країнах ЄС та нагнітання в Європі страху і панічних настроїв. Насправді саме Росія відповідальна за низку диверсій у країнах ЄС та НАТО, щоб зірвати військову допомогу Україні з боку союзників", – йдеться у повідомленні.

Які країни в НАТО / Інфографіка: Главред

Війна може вийти за межі України

Політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов заявив, що наразі підвищується ризик того, що війна вийде за рамки України.

"Ризик того, що війна може перекинутися на інші країни, сьогодні високий як ніколи. Не думаю, що це буде ядерний конфлікт, але велика континентальна війна може вийти за межі України. Це може статися в Молдові, країнах Балтії та Польщі. У Європі пахне порохом", - наголосив він.

Порушення повітряного простору НАТО - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 25 вересня невідомі дрони помітили в повітряному просторі Данії. На півночі країни було закрито аеропорт "Ольборг". Проводиться розслідування.

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії над Фінською затокою та перебували там понад десять хвилин. Однак, сили НАТО не стали збивати російські літаки, які порушили повітряний простір країни-члена Альянсу.

Крім того, у ніч на 10 вересня російські дрони Шахед порушили повітряний простір Польщі. Кілька дронів залетіли на територію країни. Польська авіація була піднята на перехоплення.

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

