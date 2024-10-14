Дозволить Кім Чен Ину вступити у війну: Путін вніс проєкт до Держдуми

Законопроєкт фактично передбачає створення військового союзу Росії та Північної Кореї.

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Путін узаконює вступ КНДР у війну проти України / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, kctv

Диктатор країни-агресорки Володимир Путін вніс до Держдуми проєкт про ратифікацію Договору про всеохоплююче стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю, пишуть росЗМІ. З-поміж іншого, він дозволить створення військового союзу Росії та КНДР.

Згідно з документом, сторони домовилися допомагати один одному "військово", якщо проти однієї зі сторін чинитиметься "агресія".

До прикладу, у разі запровадження санкцій проти Москви чи Пхеньяна "сторони здійснюватимуть практичні зусилля для зниження ризиків чи мінімізації прямого або опосередкованого впливу таких заходів на взаємні економічні звʼязки".

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У статті 4 документу вказується, що "коли одна зі сторін зазнає збройного нападу якої-небудь держави чи кількох держав і виявиться таким чином у стані війни, то інша сторона негайно надасть військову та іншу допомогу усіма наявними у її розпорядженні засобами відповідно до статті 51 статуту ООН за згідно з законодавством Росії".

Війська КНДР в Україні - головне

Сьогодні ввечері, 14 жовтня, на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача була доповідь розвідок про фактичне включення у війну Північної Кореї, заявив президент України Володимир Зеленський. Глава держави уточнив, що згідно з докладними доповідями розвідок, стало відомо про фактичне включення КНДР у війну в Україні.

Як зауважив директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих, у Пхеньяна - понад 1,5 млн осіб у Сухопутних силах, тому режим КНДР здатен поділитися "мʼясом" з Кремлем.

Лейтенант, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко припустив, що РФ може використати військових КНДР для охорони російського кордону. Таким чином, російський диктатор Володимир Путін вбереже своїх окупантів від потрапляння в полон і кине вперед корейців.

Своєю чергою, директор волонтерського фонду "Повернись живим", ветеран АТО Тарас Чмут не виключив, що військова допомога Північної Кореї може призвести до прориву ворога на одній із ділянок фронту.

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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