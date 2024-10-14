Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Експерт про участь КНДР у війні: у Кореї - понад 1,5 мільйона Сухопутних військ

Яна Ставська
14 жовтня 2024, 20:52
133
Війська Північної Кореї вступлять у бій не одразу, але загроза, підкреслив експерт, серйозна.
Експерт про участь КНДР у війні: у Кореї - понад 1,5 мільйона Сухопутних військ
КНДР перекидає війська в Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео на YouTube, ua.depositphotos.com

Участь КНДР у війні є доволі серйозною загрозою для України. Москва може використати цей ресурс для охорони кордону чи окремих військових обʼєктів, поділився в етері Еспресо директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

Чутки про імовірну ширшу підтримку Росії з боку Північної Кореї Рябих назвав планом, що може втілитися.

У Пхеньяна — понад 1,5 млн осіб у Сухопутних силах, тому режим КНДР здатен поділитися "мʼясом" з Кремлем.

відео дня

"Слід відзначити, що північнокорейська армія за своєю чисельністю є п’ятою армією у світі, налічуючи 1 мільйон 300 тисяч, з них десь 1 мільйон 100 тисяч - це Сухопутні війська. При чому велика частка з них є там такі сили, які оперативно можуть бути задіяні в тому числі в повітряно-десантні частини, скажімо спецпризначенці, і решта таких речей", — зазначив експерт.

Ці підрозділи можуть зʼявитися вже на лінії фронту, зокрема — для виконання окремих завдань, як от забезпечення логістики.

"Наприклад, взяття під охорону якихось ділянок російсько-українського кордону з тим, щоб вивільнити ті підрозділи російських терористів, які можна перекинути на інші ділянки", — пояснив Рябих.

І вже на наступних етапах війська КНДР можуть використати на якихось окремих ділянках фронту.

На зараз цей процес іще на початковому етапі, але тенденція, додав Рябих, є достатньо загрозливою.

Війська КНДР в Україні - головне

Сьогодні ввечері, 14 жовтня, на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача була доповідь розвідок про фактичне включення у війну Північної Кореї, заявив президент України Володимир Зеленський. Глава держави уточнив, що згідно з докладними доповідями розвідок, стало відомо про фактичне включення КНДР у війну в Україні.

Як пояснив екскомандир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий, на фронті в Україні армія країни-агресора Росії відчуває нестачу живої сили вже протягом декількох місяців. Тому Кремль усіма способами намагається залучити до війська новобранців, навіть з інших країн.

"Річ у тім, що поки що працюють групи військових радників, які обслуговують пускові установки балістичних ракет, які, власне, передала Корея Росії. Але ще з часів холодної війни склався такий певний консенсус, який ніхто ніколи публічно не оголошував, але всі дотримувалися, що участь саме військових радників, які обслуговують якісь складні системи озброєння, не вважається прямим вступом країни у війну", - пояснив він.

Лейтенант, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко припустив, що РФ може використати військових КНДР для охорони російського кордону. Таким чином, російський диктатор Володимир Путін вбереже своїх окупантів від потрапляння в полон і кине вперед корейців.

Своєю чергою, директор волонтерського фонду "Повернись живим", ветеран АТО Тарас Чмут не виключив, що військова допомога Північної Кореї може призвести до прориву ворога на одній із ділянок фронту.

Хто такий Валерій Рябих?

Валерій Рябих - директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, редактор спеціалізованого інформаційного Інтернет-порталу Defence-UA.com. Інженер-механік, магістр міжнародного права, пише DE.

Експерт про участь КНДР у війні: у Кореї - понад 1,5 мільйона Сухопутних військ
ЗС КНДР - чисельність, порівняння з Південною Кореєю / Інфографіка: Главред

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ новини КНДР КНДР війна Росії та України війська КНДР в Україні
Реклама

Головне за день

Більше
Небувалі темпи: у The Times розкрили "тактику м'ясорубки" окупантів РФ

Небувалі темпи: у The Times розкрили "тактику м'ясорубки" окупантів РФ

22:34Україна
"Перемога не буде такою, як ви можете собі уявити": командир штурмової роти озвучив прогноз

"Перемога не буде такою, як ви можете собі уявити": командир штурмової роти озвучив прогноз

22:30Україна
Дозволить Кім Чен Ину вступити у війну: Путін вніс проєкт до Держдуми

Дозволить Кім Чен Ину вступити у війну: Путін вніс проєкт до Держдуми

21:50Світ
Реклама

Популярне

Більше
Три дні будуть заморозки: синоптикиня назвала найхолодніші дні цього тижня

Три дні будуть заморозки: синоптикиня назвала найхолодніші дні цього тижня

Перестала приховувати: молода жінка путініста Петросяна показала вагітний живіт

Перестала приховувати: молода жінка путініста Петросяна показала вагітний живіт

Гороскоп на завтра 15 жовтня: Ракам - хвиля удачі, Овнам - хороші новини

Гороскоп на завтра 15 жовтня: Ракам - хвиля удачі, Овнам - хороші новини

"Немає вже ким поповнювати": в Раді пояснили причини масових рейдів ТЦК

"Немає вже ким поповнювати": в Раді пояснили причини масових рейдів ТЦК

Попрощатися з бабиним літом: на Україну суне потужний антициклон

Попрощатися з бабиним літом: на Україну суне потужний антициклон

Останні новини

22:34

Небувалі темпи: у The Times розкрили "тактику м'ясорубки" окупантів РФ

22:30

"Перемога не буде такою, як ви можете собі уявити": командир штурмової роти озвучив прогноз

21:55

І Тоня в Києві: Ольга Сумська здивувала фотографією зі своїми доньками

21:50

Дозволить Кім Чен Ину вступити у війну: Путін вніс проєкт до Держдуми

21:19

"Тільки любов виправдовує": мокрий Остап Ступка показав молоду обраницю

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:08

Душив і принижував таксиста-українця: у Польщі п'яному бешкетнику світить 5 років в'язниці

20:57

Велика помилка: названо п’ять порід собак, яким не можна жити в квартирі

20:52

Експерт про участь КНДР у війні: у Кореї - понад 1,5 мільйона Сухопутних військ

20:50

РФ сподівається на Трампа і готова зазнавати чи не найбільших втрат за час війни – WSJ

Реклама
20:23

Терти більше не потрібно: як видалити перманентний маркет з будь-яких предметівВідео

20:09

У розвідці дізналися плани ворога: КНДР включається у війну в Україні – ЗеленськийВідео

19:43

Влупить 5-градусний мороз і будуть опади: де синоптики прогнозують сніг

19:28

Путін "достукався до НАТО": Альянс, схоже, готує відповідь на погрози РФ - Жданов

19:10

Коротке розʼяснення щодо виборів і зовнішньої політики СШАПогляд

19:09

Жінка знайшла в стіні будинку моторошну знахідку: довелось залучати поліцію

19:09

Виявити одну відмінність зможе тільки найуважніший: виклик для спостережливих

19:00

Зеленський у Раді представить план перемоги України: президент зробив заявуВідео

18:59

"Твоя справа - копати". Що відомо про скандал у Дніпрі з гендиректором Steko Положаєм і ТЦКВідео

18:48

Мета змінилась: РФ хоче захопити родовище важливого металу на Донеччині

18:40

Пиріжки й оладки вийдуть дуже пухкими: 3 найкращі способи, чим замінити соду у випічці

Реклама
18:38

Оптична ілюзія для справжніх детективів: лише люди з орлиним зором знайдуть зебру

18:18

Чорні плями на листках: що треба додати до троянд восени, щоб вони не захворіли

18:16

Карта Deep State онлайн за 14 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

18:11

"Піди і помри через годину": комбат ЗСУ емоційно висловився щодо мобілізаціїВідео

18:05

Ворог рівняє місто з землею: в ЗСУ розкрили деталі наступу РФ на Донеччині

17:56

"Марсіанам" стало соромно: у команді Джареда Лето проігнорували росіян

17:55

Неочікуване рішення демократів: донька Навального отримала роботу в штабі Гарріс

17:38

"Не треба мати ілюзій": експерт висловився стосовно майбутньої мобілізації жінок

17:33

Армія РФ намагається прорвати оборону ЗСУ на Курщині: Зеленський провів важливу Ставку

17:25

Путіна мають заарештувати після приїзду: в Україні зробили заяву щодо саміту G20

17:14

РФ примушуватимуть до миру: у Зеленського розкрили головні деталі плану перемогиВідео

17:10

ЗСУ можуть залишити місто на Донбасі: чи є загроза подальшого прориву оборони

17:08

Орбан може заблокувати допомогу Україні, щоб допомогти Трампу - Politico

17:04

Від невдачі до неповаги: чому не можна дарувати порожній гаманець

17:03

Без відкривачки та ножа: як відкрити консервну банку підручними засобамиВідео

16:49

Ідеальна чистота за 5 хвилин: 3 методи, які відмиють мікрохвильову піч від бруду

16:40

Міноборони Німеччини більше не вірить у перемогу України у війні – BILD

16:35

Військам РФ поставили дві "задачі" на Куп'янському напрямку: боєць розкрив деталі

16:23

"Бронь" від армії знову відтягується: депутат вказав причину і назвав терміни

16:18

Винахідливі господині кидають каштани в пральну машинку: навіщо так робити

Реклама
16:15

ЗСУ вийдуть із Курської області: з'явився несподіваний прогноз щодо термінівВідео

16:10

Зникне на очах: як прибрати тріщину на склі - покрокова інструкціяВідео

16:10

Лайфхак для довгої дороги: як зберегти відео з YouTube

16:06

Порошенко збагатився на 2 мільярди за 2 місяці, тепер – завдяки "сліпому трасту"

15:59

Україною прокотилася хвиля масових "мінувань": що відомоВідео

15:51

Три дні будуть заморозки: синоптикиня назвала найхолодніші дні цього тижня

15:43

"Пряма конфронтація з Росією": Берлін попередив про ймовірну війну - які терміни

15:29

Фокусник із TikTok "читає думки" людей: його фішку ніхто не може зрозумітиВідео

15:22

"Повернемося до війни з Росією": у ЗСУ попередили про загрозу і назвали терміни

15:14

Українці можуть оплачувати рахунки за комунальні послуги, не витративши ні копійки

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти