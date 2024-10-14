Експерт про участь КНДР у війні: у Кореї - понад 1,5 мільйона Сухопутних військ

Війська Північної Кореї вступлять у бій не одразу, але загроза, підкреслив експерт, серйозна.

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КНДР перекидає війська в Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео на YouTube, ua.depositphotos.com

Участь КНДР у війні є доволі серйозною загрозою для України. Москва може використати цей ресурс для охорони кордону чи окремих військових обʼєктів, поділився в етері Еспресо директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

Чутки про імовірну ширшу підтримку Росії з боку Північної Кореї Рябих назвав планом, що може втілитися.

У Пхеньяна — понад 1,5 млн осіб у Сухопутних силах, тому режим КНДР здатен поділитися "мʼясом" з Кремлем.

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"Слід відзначити, що північнокорейська армія за своєю чисельністю є п’ятою армією у світі, налічуючи 1 мільйон 300 тисяч, з них десь 1 мільйон 100 тисяч - це Сухопутні війська. При чому велика частка з них є там такі сили, які оперативно можуть бути задіяні в тому числі в повітряно-десантні частини, скажімо спецпризначенці, і решта таких речей", — зазначив експерт.

Ці підрозділи можуть зʼявитися вже на лінії фронту, зокрема — для виконання окремих завдань, як от забезпечення логістики.

"Наприклад, взяття під охорону якихось ділянок російсько-українського кордону з тим, щоб вивільнити ті підрозділи російських терористів, які можна перекинути на інші ділянки", — пояснив Рябих.

І вже на наступних етапах війська КНДР можуть використати на якихось окремих ділянках фронту.

На зараз цей процес іще на початковому етапі, але тенденція, додав Рябих, є достатньо загрозливою.

Війська КНДР в Україні - головне

Сьогодні ввечері, 14 жовтня, на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача була доповідь розвідок про фактичне включення у війну Північної Кореї, заявив президент України Володимир Зеленський. Глава держави уточнив, що згідно з докладними доповідями розвідок, стало відомо про фактичне включення КНДР у війну в Україні.

Як пояснив екскомандир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий, на фронті в Україні армія країни-агресора Росії відчуває нестачу живої сили вже протягом декількох місяців. Тому Кремль усіма способами намагається залучити до війська новобранців, навіть з інших країн.

"Річ у тім, що поки що працюють групи військових радників, які обслуговують пускові установки балістичних ракет, які, власне, передала Корея Росії. Але ще з часів холодної війни склався такий певний консенсус, який ніхто ніколи публічно не оголошував, але всі дотримувалися, що участь саме військових радників, які обслуговують якісь складні системи озброєння, не вважається прямим вступом країни у війну", - пояснив він.

Лейтенант, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко припустив, що РФ може використати військових КНДР для охорони російського кордону. Таким чином, російський диктатор Володимир Путін вбереже своїх окупантів від потрапляння в полон і кине вперед корейців.

Своєю чергою, директор волонтерського фонду "Повернись живим", ветеран АТО Тарас Чмут не виключив, що військова допомога Північної Кореї може призвести до прориву ворога на одній із ділянок фронту.

Хто такий Валерій Рябих? Валерій Рябих - директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, редактор спеціалізованого інформаційного Інтернет-порталу Defence-UA.com. Інженер-механік, магістр міжнародного права, пише DE.

ЗС КНДР - чисельність, порівняння з Південною Кореєю / Інфографіка: Главред

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