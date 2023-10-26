Допомога США може навіть збільшитися: експерт про обрання спікером трампіста Джонсона

Раніше Джонсон казав, що готовий обговорити допомогу Україні.

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Джонсона обрано новим спікером Палати представників США / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео Reuters/ Голос Америки, УНІАН

Допомога Україні в плані зброї і техніки може навіть збільшитися, однак з обранням спікером Палати представників США республіканця-"трампіста" Майка Джонсона не уникнути ревізій, аудитів і прямих втручань, коли йтиметься про фінансові транши.

Як розповів у колонці на Главред український політолог, політтехнолог, експерт Олексій Голобуцький, ці речі варто оцінювати "швидше позитивно, ніж негативно".

"Америка схоче знати максимум достовірної інформації, як використовується вся її допомога. Тягар фінансової допомоги, ймовірно, дійсно переміститься на ЄС", - вважає Голобуцький. відео дня

Разом з тим, коли йдеться про військову допомогу, то вона, на думку експерта, може навіть зрости.

"Консервативні республіканці завжди були за підтримку вітчизняного військово-промислового комплексу. Це сила, це геополітичний диктат, це робочі місця для електорату республіканців. Тобто, допомога Україні в плані зброї і техніки може навіть збільшитись: бо це спустошує склади США і стимулює заповнювати їх новітнім озброєнням замість застарілого, виробленого в 1980-90-х, а іноді й раніше", - пояснив експерт.

Хто такий Олексій Голобуцький? Олексій Голобуцький - український політолог, політтехнолог, експерт. Один з найбільш цитованих експертів-політолгоов в Україні. Заступник директора Агентства моделювання ситуацій. Живе в Києві, веде популярний блог на своїй сторінці в Facebook.

Обрання Джонсона спікером Палати представників США

Республіканець й затятий "трампіст" Майк Джонсон 25 жовтня став новим спікером Палати представників Конгресу США. За Джонсона з Луїзіани проголосували усі 220 республіканців. Як зазначали ЗМІ, цей конгресмен голосував проти майже усіх ініціатив Конгресу з підтримки України.

У 2020 році він заперечував результати виборів, вважав тоді, що Трамп переміг і закликав до перерахунку голосів.

Майк Джонсон підтримав закон про ленд-ліз для України, однак у подальших ініціативах щодо підтримки України він висловлювався негативно. До прикладу, Джонсон виступав проти запиту Білого дому на додаткову допомогу для України, голосував за поправку, яка мала би обмежити і не надавати 300 млн доларів допомоги для України.

Майк Джонсон також голосував за те, щоби обмежити усю безпекову допомогу Україні.

Втім, у процесі обрання на посаду спікера Джонсон сказав, що відкритий до переговорів щодо запиту президента Джо Байдена.

"Хоча раніше Джонсон скептично ставився до допомоги Україні, він заявив, що відкритий для переговорів на прохання Байдена про більше фінансування для допомоги в контрнаступі країни проти Росії", - писало агентство Bloomberg.

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