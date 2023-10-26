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Новий спікер Палати представників готовий обговорити допомогу Україні, але є умови

Анна Ярославська
26 жовтня 2023, 08:37оновлено 26 жовтня, 09:17
У процесі обрання на посаду спікера Палати представників Майк Джонсон сказав, що відкритий до переговорів щодо запиту президента Джо Байдена.
Майк Джонсон, військова допомога
Майк Джонсон раніше виступав проти виділення грошей Києву / Колаж: Главред, фото: скріншот, ОП

Палата представників США 25 жовтня обрала нового спікера - представника республіканської більшості й прихильника експрезидента Дональда Трампа Майка Джонсона. Він заявив, що готовий обговорювати надання фінансової допомоги Україні для боротьби з російським вторгненням. Раніше він виступав проти виділення грошей Києву.

Як пише видання Bloomberg, в процесі обрання на посаду спікера Палати представників Джонсон сказав, що відкритий до переговорів щодо запиту глави Білого дому Джо Байдена щодо допомоги, як Україні, так і Ізраїлю.

"Хоча раніше Джонсон скептично ставився до допомоги Україні, він заявив, що відкритий для переговорів на прохання Байдена про більше фінансування для допомоги в контрнаступі країни проти Росії", – пишуть журналісти.

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Сам Джонсон у відповідь на питання про збільшення допомоги Україні заявив, що погодить це "за певних умов".

"У нас будуть умови для цього, тому ми працюємо над цим. Ми хочемо підзвітності й хочемо, щоб Білий дім мав чіткі цілі. І ми збираємося провести ці дискусії. Це буде дуже продуктивно", – заявив республіканець.

Ще перед голосуванням Джонсон сказав, що "ніколи не виступав проти фінансування або допомоги Україні".

"Ми будемо говорити про підтримку і те, що необхідно для її отримання. Ми повинні переконатися, що Путін не домігся успіху, і я думаю, що всі республіканці Палати представників єдині в цьому", — заявив він.

Військова допомога США Україні

17 жовтня американське агентство Bloomberg повідомило, що президент США Джо Байден планує попросити у Конгресу $100 млрд для України та Ізраїлю.

19 жовтня Байден виступив зі зверненням щодо Ізраїлю та України. У своїй заяві він сказав американському народу, що Єрусалиму потрібно допомогти в боротьбі з ХАМАС, а Україні – для відбиття військового нападу агресора Росії.

20 жовтня Байден запросив у Конгресу 61 мільярд доларів для України в рамках широкого пакету допомоги на 106 мільярдів доларів. Ізраїлю належить $14, 3 млрд.

Верхня палата Конгресу США може заблокувати пакет допомоги у розмірі 106 мільярдів доларів, який включає допомогу Україні та Ізраїлю. У лавах сенаторів-"республіканців" розбіжності щодо того, чи потрібно об'єднувати допомогу одразу двом країнам. Є думки з приводу того, що для Ізраїлю потрібно ухвалити окремий пакет.

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війна в Україні новини США військова допомога
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