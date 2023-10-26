Новий спікер Палати представників готовий обговорити допомогу Україні, але є умови

У процесі обрання на посаду спікера Палати представників Майк Джонсон сказав, що відкритий до переговорів щодо запиту президента Джо Байдена.

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Майк Джонсон раніше виступав проти виділення грошей Києву / Колаж: Главред, фото: скріншот, ОП

Палата представників США 25 жовтня обрала нового спікера - представника республіканської більшості й прихильника експрезидента Дональда Трампа Майка Джонсона. Він заявив, що готовий обговорювати надання фінансової допомоги Україні для боротьби з російським вторгненням. Раніше він виступав проти виділення грошей Києву.

Як пише видання Bloomberg, в процесі обрання на посаду спікера Палати представників Джонсон сказав, що відкритий до переговорів щодо запиту глави Білого дому Джо Байдена щодо допомоги, як Україні, так і Ізраїлю.

"Хоча раніше Джонсон скептично ставився до допомоги Україні, він заявив, що відкритий для переговорів на прохання Байдена про більше фінансування для допомоги в контрнаступі країни проти Росії", – пишуть журналісти.

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Сам Джонсон у відповідь на питання про збільшення допомоги Україні заявив, що погодить це "за певних умов".

"У нас будуть умови для цього, тому ми працюємо над цим. Ми хочемо підзвітності й хочемо, щоб Білий дім мав чіткі цілі. І ми збираємося провести ці дискусії. Це буде дуже продуктивно", – заявив республіканець.

Ще перед голосуванням Джонсон сказав, що "ніколи не виступав проти фінансування або допомоги Україні".

"Ми будемо говорити про підтримку і те, що необхідно для її отримання. Ми повинні переконатися, що Путін не домігся успіху, і я думаю, що всі республіканці Палати представників єдині в цьому", — заявив він.

Військова допомога США Україні

17 жовтня американське агентство Bloomberg повідомило, що президент США Джо Байден планує попросити у Конгресу $100 млрд для України та Ізраїлю.

19 жовтня Байден виступив зі зверненням щодо Ізраїлю та України. У своїй заяві він сказав американському народу, що Єрусалиму потрібно допомогти в боротьбі з ХАМАС, а Україні – для відбиття військового нападу агресора Росії.

20 жовтня Байден запросив у Конгресу 61 мільярд доларів для України в рамках широкого пакету допомоги на 106 мільярдів доларів. Ізраїлю належить $14, 3 млрд.

Верхня палата Конгресу США може заблокувати пакет допомоги у розмірі 106 мільярдів доларів, який включає допомогу Україні та Ізраїлю. У лавах сенаторів-"республіканців" розбіжності щодо того, чи потрібно об'єднувати допомогу одразу двом країнам. Є думки з приводу того, що для Ізраїлю потрібно ухвалити окремий пакет.

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