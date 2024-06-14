Дмитро Гордон розповів, що роблять і де перебувають його сини під час війни

Журналіст Дмитро Гордон поділився особистою інформацією щодо своїх дітей.

https://glavred.net/stars/dmitriy-gordon-rasskazal-chto-delayut-i-gde-nahodyatsya-ego-synovya-vo-vremya-voyny-10573031.html Посилання скопійоване

Дмитро Гордон та Олеся Бацман / колаж: Главред, фото: instagram.com/gordondmytro/

Відомий український медіаменеджер і блогер Дмитро Гордон, який нещодавно висловився щодо роботи популярних українських телеведучих, розповів про те, де перебувають його сини під час того, як Росія напала на Україну і воює проти неї.

Так, у програмі на YouTube "Наодинці", Гордон поділився, що його троє повнолітніх синів Ростислав, Дмитро та Лев проживають за кордоном, де й народилися. Зокрема, двоє з них будують кар'єру у США, а ще один - у Європі.

"Три сини зараз за кордоном. Вони виїхали туди не після війни. Два сини живуть у США, один - громадянин США, він там народився, інший народився в Празі, живе в США. Вони американці, живуть там 10 чи 11 років. Один - прекрасний композитор, інший у бізнесі. Ще один син живе в Європі і теж поїхав не після війни", - каже він.

відео дня

За його словами, він не придатний для служби в армії.

Хто такий Дмитро Гордон? Дмитро Ілліч Гордон - радянський і український журналіст. З 1996 року - ведучий програми "В гостях у Дмитра Гордона"; у 1995-2019 роках - головний редактор газети "Бульвар Гордона". Засновник інтернет-видання "Гордон". Депутат Київської міської ради (2014-2016).

Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:

Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон показав архівне фото себе 17-річного з шевелюрою і здивував, як починав журналістську кар'єру - і брав, зокрема, інтерв'ю в Олега Блохіна.

Раніше також із Днем усіх закоханих Бацман привітала Гордона дуже особистим і знаковим фото з їхнього спільного архіву. Вона показала у своєму блозі в Instagram знімок, яким вони буквально оголосили всьому світу, що тепер вони разом. Цей кадр, за словами Бацман, став першим, опублікованим нею і Гордоном, як парою. Відтоді її почуття до чоловіка нітрохи не ослабли.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред