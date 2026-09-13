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Борис Джонсон був у поїзді під час евакуації пасажирів через дрони РФ - Der Spiegel

Віталій Кірсанов
13 вересня 2026, 18:29оновлено 13 вересня, 19:28
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Приблизно за два кілометри від польського кордону російські війська атакували локомотив пасажирського поїзда.
Борис Джонсон перебував у поїзді під час евакуації пасажирів
Борис Джонсон перебував у поїзді під час евакуації пасажирів / колаж: Главред, фото: скріншот, instagram.com/borisjohnsonuk

Коротко:

  • Вранці 13 вересня поїзд зупинився неподалік від польського кордону
  • Через загрозу ударів безпілотників частину пасажирів довелося евакуювати

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і один із найближчих радників канцлера Німеччини Фрідріха Мерца перебували у спеціальному поїзді, пасажирів якого довелося частково евакуювати через загрозу атаки російських безпілотників. Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на джерела.

Як раніше повідомляла "Укрзалізниця", приблизно за два кілометри від польського кордону російські війська атакували локомотив пасажирського поїзда. За даними Der Spiegel, удар припав на інший поїзд, який перебував трохи ближче до місця атаки, ніж спецпоїзд з європейськими чиновниками.

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У цьому поїзді перебував радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтер Зауттер, а також інші представники європейських країн.

Близько п’ятої години ранку поїзд зупинився неподалік від польського кордону. Через загрозу нових ударів безпілотників частину пасажирів довелося евакуювати.

За інформацією видання, у Києві Зауттер разом із радниками з питань безпеки з Великої Британії, Франції та Італії, а також представниками українського уряду обговорював можливі шляхи мирного врегулювання війни з Росією. 12 вересня він взяв участь у міжнародній конференції з питань безпеки YES Annual Meeting 2026.

Крім Зауттера, у поїзді перебували радники з питань безпеки інших європейських урядів, депутати Бундестагу, дипломати та науковці. Борис Джонсон також повертався після конференції до Польщі цим самим поїздом.

На щастя, ситуація не призвела до жертв. Після зупинки поїзда через виявлення поблизу дронів провідники розбудили пасажирів і почали їх евакуацію. Незабаром повітряну тривогу скасували, оскільки нових безпілотників у районі не виявили, пише Der Spiegel.

Серед пасажирів також був депутат Бундестагу від німецької партії "Зелені" Робін Вагнер. Після того, що сталося, він написав у соцмережі X, що під час нинішнього візиту до Києва робота ППО та атаки дронів були інтенсивнішими, ніж під час його попередніх поїздок.

"Я щойно повернувся з Києва. Робота ППО, атаки дронів - усе це було інтенсивнішим, ніж під час моїх попередніх візитів. А сьогодні вранці я їхав поїздом тим самим маршрутом, де стався цей напад. Іноді випадковість вирішує, чи вдасться тобі дістатися до місця призначення цілим і неушкодженим. Після того як російські терористи заздалегідь вирішили провести цей напад. Росія становить величезну загрозу для безпеки Європи. Занадто багато хто з нас досі цього не усвідомив. Наша підтримка України в її захисті від цієї загрози, як і раніше, надто нерішуча", - написав Вагнер.

Борис Джонсон був у поїзді під час евакуації пасажирів через дрони РФ - Der Spiegel
Фото: скріншот

Дивіться відео атаки на поїзд

УЗ: Цілком ймовірно, мішенню російського дрона біля кордону з Польщею міг бути дипломатичний поїзд

В "Укрзалізниці" вважають цілком ймовірним, що мішенню російського реактивного дрона, який уразив локомотив на станції Ягодин поблизу кордону з Польщею, міг бути дипломатичний поїзд, що незадовго до атаки перебував на станції.

За інформацією компанії, незадовго до атаки на станції перебував дипломатичний поїзд, у якому їхали радники з питань безпеки кількох держав-членів ЄС та колишні європейські очільники, зокрема колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Водночас під час атаки на станції перебував інший поїзд, у якому знаходився колишній глава ЦРУ Девід Петреус.

"Реактивний меш-дрон, який атакував локомотив на кордоні України та Польщі, був виявлений диспетчером Центральної моніторингової групи, і сигнал на евакуацію з потяга був даний буквально за 15 хвилин до влучання в локомотив", – йдеться в повідомленні.

В "Укрзалізниці" зазначили, що цілком ймовірно, мішенню російського дрона міг бути і дипломатичний поїзд, який вирушив зі станції раніше передбаченого для нього часу в рамках перегляду графіків руху поїздів у режимі реального часу через постійну загрозу російських ударів.

"Численні спроби ворога атакувати цивільний рухомий склад продовжуються, тож наголошуємо на неухильному та швидкому дотриманні безпекових команд залізничників", – наголосили в компанії.

За яких умов РФ може припинити удари по Україні - думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів у інтерв’ю "Главреду", що Росія теоретично може погодитися на часткове повітряне перемир’я з Україною, однак воно, ймовірно, не стосуватиметься бойових дій на фронті. Йдеться про можливу заборону глибоких ударів по тилових територіях.

Експерт зазначив, що майбутня зима може стати серйозним випробуванням не тільки для України, але й для Росії. На цьому тлі удари по російській енергетичній інфраструктурі можуть посилитися. При цьому Київ не обов’язково й надалі враховуватиме неформальні побажання партнерів щодо обмеження ударів по окремих цілях на території РФ.

"Що стосується саме повітряного перемир’я, я не виключаю, що вони можуть погодитися на заборону глибоких ударів по тилу. Але що стосується фронту - навряд чи. БПЛА, як і раніше, літали над прифронтовими регіонами й долітали до Одеси, так і будуть літати", - зазначив Клочок.

Атака РФ на Україну 13 вересня - останні новини

Раніше "Укрзалізниця" повідомила, що росіяни завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда на Волині, за 2 км від кордону з Польщею. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто не постраждав. Голова "Укрзалізниці" Олександр Перцовський зазначив, що Росія завдає ударів по залізничній інфраструктурі України вже другу добу поспіль. Він заявив, що всі команди на місцях чергують, відстежують ситуацію, реагують та евакуюють людей у безпечне місце.

В Івано-Франківську внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок, за попередніми даними, одна людина отримала травми. Через загрозу ударів у місті тимчасово призупинили роботу громадського транспорту та вокзалу.

У Хмельницькій області уламки збитого російського дрона впали на територію підприємства, де виникла пожежа. У Львівській області вибухи пролунали у Стриї, де згодом повідомили про пошкодження житлового будинку.

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Про джерело: "Укрзалізниця"

Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", "Укрзалізниця") - національний перевізник вантажів і пасажирів, пише Вікіпедія.

Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.

Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, що здійснюються всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку державних підприємств, що не підлягають приватизації.

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