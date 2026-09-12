Україна розгромила РФ у першому в історії морському бою дронів - унікальні кадри

Російський безекіпажний катер серйозно постраждав.

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В ВМС показали кадри історичного морського бою / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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У Чорному морі бійці ГУР виявили російський БЕК

Український Sargan 3000 знищив морський дрон росіян

У Чорному морі відбувся перший в історії бій морських безекіпажних катерів України та країни-агресора Росії. Про це повідомили у Військово-Морських Силах ЗС України.

ВМС у взаємодії з Головним управлінням розвідки провели успішну операцію та знищили російський морський безекіпажний катер за допомогою багатоцільового надводного безпілотного човна Sargan 3000.

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"Ціль виявили підрозділи ГУР. Морський безекіпажний катер ВМС Sargan 3000, обладнаний автоматичною туреллю RWS "Protector" 12,7 mm, успішно її знищив", - йдеться у повідомленні.

ГУР МО / Інфографіка: Главред

Зауважимо, що такий успіх Україна здобула після того, як використовує безекіпажний морський комплекс Sargan-3000 трохи менше ніж 6 місяців.

Скріншот з Telegram-каналу Главред

Дивіться відео морського бою безекіпажних катерів:

Україна планує встановити контроль над акваторією Чорного моря

Главред писав, що за словами радника президента з технологічних питань, фахівця у галузі військових радіотехнологій Сергія "Флеша" Бескрестнова, Україна має намір у 2026-2027 роках домогтися контролю над максимально можливою частиною акваторії Чорного моря.

Таке завдання входить до числа пріоритетних на найближчі роки. Він зазначив, що ще кілька років тому подібні плани могли здатися нереалістичними, особливо для країни без потужного військово-морського флоту.

Проте, як підкреслив Бескрестнов, ситуація істотно змінилася. Зараз ключову роль починають відігравати безпілотні надводні та підводні апарати, а також різні типи повітряних дронів.

Операції ВМС України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у порту Сочі ВМС уразили російське багатоцільове судно забезпечення NEFRIT. Для атаки застосували морський безекіпажний катер.

Раніше військово-Морські Сили ЗС України знищили прикордонний корабель ФСБ Росії "Ізумруд". Українські військові моряки потопили це судно морським безекіпажним комплексом Sargan-3000.

Напередодні Україна уразила підсанкційний танкер "Marquise". Судно використовувалося росіянами для незаконного транспортування нафтопродуктів.

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Про джерело: Військово-морські сили України На балансі ВМС ЗСУ понад 50 бойових і десантних кораблів, катерів, допоміжних і спеціальних суден, розділених на дві бригади надводних кораблів, а також два дивізіони кораблів охорони і забезпечення, і дивізіон пошуково-рятувальних суден, пише Вікіпедія.

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