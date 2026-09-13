Удари потрібно припинити: Трамп висунув Зеленському жорсткий ультиматум

Президент США пов'язав подорожчання пального не з Близьким Сходом, а з війною в Україні.

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Трамп вимагає від Зеленського зупинити удари по РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, whitehouse.gov

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Трамп закликав Зеленського зупинити удари по НПЗ РФ

Це нібито провокує дефіцит дизельного палива

Ситуація на Близькому Сході, на думку Трампа, не впливає на ціни

Президент США Дональд Трамп публічно висунув Володимиру Зеленському вимогу згорнути атаки Сил оборони на російські нафтопереробні заводи. Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Clash Report.

"Зеленський має зробити одну річ. Він має припинити виводити з ладу запаси дизельного палива в Росії. Він спричиняє дефіцит дизеля", - сказав Трамп. відео дня

Водночас версію про те, що на вартість пального впливає напруга на Близькому Сході, глава Білого дому відкинув.

"Це (здорожчання пального, - ред.) робиться через те, що відбувається між Росією та Україною", - переконаний Трамп.

Які цілі в РФ можуть потрапити під удар

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко говорив, що перелік цілей, для ударів по території Росії, розширюватиметься.

За його словами, блокування Азовського моря, удари по російському тіньовому танкерному флоту в Чорному морі - це лише початок тих подій, які очікують на Росію.

"Ми вже бачили удари НПЗ, вони триватимуть, але надалі на росіян чекають удари по газовій інфраструктурі, газорозподільчих станціях та газових терміналах. Також удари будуть не лише по Wildberries - нехай OZON теж готується. Військово-промисловий комплекс РФ само собою буде під нашим прицілом", - переконаний експерт.

НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по російських НПЗ - що відомо

Як повідомляв Главред, вранці 13 вересня серія вибухів пролунала в російському Нижньокамську в Татарстані. Під удар могли потрапити: Нижньокамський нафтопереробний завод ТАІФ-НК, хімкомбінат "Нижнєкамскнєфтєхім" або НПЗ ТАНЕКО, що входить до структури "Татнефти".

У ніч на 11 вересня в російському Волгограді пролунала серія вибухів, після чого в промисловій зоні спалахнула пожежа. Ймовірно, під удар потрапив нафтопереробний завод.

У ніч на 6 вересня підрозділи Сил оборони України вразили кілька важливих об’єктів країни-агресора РФ. Зокрема, удар було завдано по нафтопереробному заводу в Рязані Рязанської області РФ.

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Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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