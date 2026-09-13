Імпланти та філери: дочку Трампа запідозрили у серйозних косметичних процедурах

Пластичний хірург прокоментував зміни у зовнішності доньки американського президента.

https://glavred.net/starnews/implanty-i-fillery-doch-trampa-zapodozrili-v-sereznyh-procedurah-10796420.html Посилання скопійоване

Іванка Трамп змінила зовнішність / колаж: Главред, фото: instagram.com/ivankatrump

Коротко:

Що змінила Іванка Трамп

Що каже пластичний хірург

Провідний пластичний хірург розкрив подробиці про можливі косметичні процедури, до яких могла вдатися Іванка Трамп у процесі свого перетворення з роками.

Як повідомляє RadarOnline.com, доктор Ентоні Юн, який не був лікуючим лікарем 44-річної дочки Дональда Трампа, проаналізував фотографії блондинки, зроблені в період від 18-річного віку до наших днів, і зазначив, що її зовнішність кардинально змінилася порівняно з юністю.

відео дня

Іванку Трамп запідозрили у пластиці / Фото Instagram/ ivankatrump

Коментуючи відеозапис 1997 року, на якому Іванка зображена ще брюнеткою, доктор Юн у своєму аналітичному ролику на YouTube звернув увагу на те, що "у неї була горбинка на спинці носа".

"Її ніс був трохи округлішим і за формою нагадував ніс її матері", - додав він, маючи на увазі покійну першу дружину Дональда Трампа, Івану Трамп.

Лікар також зазначив, що в Іванки спостерігалася "мікрогенія" - "науковий термін, що означає недорозвиненість підборіддя".

Іванку Трамп запідозрили у пластичній операції / Фото Instagram/ ivankatrump

На фотографіях, зроблених лише через рік - у 1998 році, коли "першій дочці" було 18 років, - форма носа помітно відрізнялася. Це навело доктора Юна на думку, що саме в цей період - між 1997 і 1998 роками - вона "перенесла першу ринопластику, в результаті якої ніс став трохи прямішим".

"Горбинка практично зникла, проте ніс все ще не зовсім схожий на той, що ми бачимо в Іванки Трамп сьогодні".

Іванку Трамп запідозрили у пластиці / Фото Instagram/ ivankatrump

Потім Юн перейшов до фотографій Іванки, зроблених у 2006 році, коли їй було 26 років. На той час вона "вже прославилася на весь світ своєю красою, і, гадаю, до цього моменту вона перенесла чимало пластичних операцій".

На його думку, у той період Іванка зробила повторну ринопластику, оскільки її ніс став виглядати "більш тонким і витонченим".

Іванку Трамп запідозрили у пластиці / Фото Instagram/ ivankatrump

Експерт з пластичної хірургії також припустив, що у віці від 20 до 25 років Іванка могла скорегувати профіль за допомогою "цільного силіконового імплантату" у підборідді, що надало її обличчю більшої гармонійності завдяки додатковому "виступу" (проекції).

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред розповідав, що відома українська актриса та ведуча Яна Глущенко вирішила похвалитися довгоочікуваною дорогою покупкою.

Раніше також популярна канадська співачка Селін Діон дала великий концерт вперше за шість років. Співачка тривалий час боролася з важким аутоімунним захворюванням (синдром ригідної людини - ред.) і нарешті змогла порадувати своїх шанувальників феєричною появою.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Іванка Трамп Івана Марі "Іванка" Трамп - американська підприємниця, фотомодель, письменниця. Дочка 45-го президента США Дональда Трампа (від першої дружини політика - чеської моделі Івани Трамп). Радниця президента США з 29 березня 2017 року по 20 січня 2021 року, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред