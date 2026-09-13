Українська ведуча похвалилася розкішною покупкою

Яна Глущенко купила собі нову машину.

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Яна Глущенко купила собі машину / колаж: Главред, фото: instagram.com, Яна Глущенко

Коротко:

Автомобіль якої марки купила Глущенко

Що вона написала

Відома українська актриса та ведуча Яна Глущенко вирішила похвалитися довгоочікуваною дорогою покупкою.

Про це актриса написала на своїй сторінці в Instagram. Глущенко опублікувала сторіз, на якому біжить до невеликої машини французької марки Peugeot зеленого кольору. Вона також написала: "Я купила собі машинку".

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Глущенко похвалилася автомобілем / Фото Instagram/yamo4ka

Глущенко похвалилася машиною / Фото Instagram/yamo4ka

Глущенко похвалилася автомобілем / Фото Instagram/yamo4ka

За даними офіційного сайту Peugeot в Україні, вартість автомобіля Peugeot 408 може становити від 1,37 млн грн.

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Про особу: Яна Глущенко Яна Глущенко - українська актриса та комік, повідомляє Вікіпедія. Колишня учасниця проєктів "Дизель студіо" (скетч-шоу "На трьох", концертне шоу "Дизель шоу"). У квітні 2017 року вийшла заміж за українського продюсера Олега Збаращука (продюсер гурту ТІК та Ірини Білик, концертний директор "Дизель студіо"). 4 жовтня 2017 року народила сина Тамерлана

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