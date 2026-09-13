Українська ведуча похвалилася розкішною покупкою

Коротко:
- Автомобіль якої марки купила Глущенко
- Що вона написала
Відома українська актриса та ведуча Яна Глущенко вирішила похвалитися довгоочікуваною дорогою покупкою.
Про це актриса написала на своїй сторінці в Instagram. Глущенко опублікувала сторіз, на якому біжить до невеликої машини французької марки Peugeot зеленого кольору. Вона також написала: "Я купила собі машинку".
За даними офіційного сайту Peugeot в Україні, вартість автомобіля Peugeot 408 може становити від 1,37 млн грн.
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Про особу: Яна Глущенко
Яна Глущенко - українська актриса та комік, повідомляє Вікіпедія. Колишня учасниця проєктів "Дизель студіо" (скетч-шоу "На трьох", концертне шоу "Дизель шоу"). У квітні 2017 року вийшла заміж за українського продюсера Олега Збаращука (продюсер гурту ТІК та Ірини Білик, концертний директор "Дизель студіо"). 4 жовтня 2017 року народила сина Тамерлана
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