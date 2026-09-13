Дизель наближається до рекордної позначки: що буде з цінами на АЗС далі

Президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів розповів, які фактори тиснуть на ціни пального та чи варто готуватися до дефіциту.

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Дизель наближається до позначки 100 гривень / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Нафта у світі вже дорожча за 100 доларів

Дизель в Україні впритул наблизився до 100 грн/л

АЗС практично працюють у збиток

Дизельне паливо в Україні впритул наблизилося до позначки 100 гривень за літр, а швидкого перелому в ціновій ситуації найближчим часом чекати не варто. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт нафтогазової галузі, президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук.

За його словами, ключовим чинником, що визначає вартість пального в Україні, лишається кон'юнктура світового ринку нафти.

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"На сьогодні ситуація така, що особисто я не маю надії на те, що вона кардинально зміниться. Ми бачимо, що нафта на світових ринках уже перевищила позначку в 100 доларів", - зазначив Косянчук.

Він додав, що у публічному просторі лунають прогнози про можливе завершення війни й стабілізацію ринку вже цієї осені, але покладатися на такі очікування не варто.

"Є публікації про те, що після 20-х чисел вересня, після виборів у Сполучених Штатах, ситуація може змінитися і війну вдасться закінчити. Але Трамп уже обіцяв це багато разів", - зауважив експерт.

Що відбувається з цінами на дизель в Україні

У межах внутрішнього ринку динаміка вартості пального теж не дає підстав для оптимізму. Косянчук наводить конкретні цифри, які показують, наскільки близько українці підійшли до психологічно важливого рубежу.

"Ми бачимо, що преміальні мережі підвищили ціну на дизельне паливо до 97,9 гривні за літр. Тобто до тих горезвісних 100 гривень за літр вже не так і далеко. Хоча середня ціна дизельного палива сьогодні - 93 гривні", - розповів експерт.

Він підкреслив, що занадто низька за нинішніх умов маржа ставить під сумнів рентабельність продажу пального для частини заправок.

"А 89,5 гривні - це вже орієнтовна собівартість на кордоні. Додайте ще 4,5 гривні на доставку, і вийде, що за ціною, наприклад, 93,8 гривні АЗС уже практично працює в збиток і не отримує від продажу дизельного палива навіть коштів для утримання власної інфраструктури", - пояснив Косянчук.

До чого варто готуватися водіям

Експерт наголошує, що критичною є не так сама цифра на цінниках, як зміна поведінки водіїв на заправках.

"На мій погляд, психологічна межа, або така "червона лінія", як зараз модно говорити, настане тоді, коли ми будемо їздити містом і шукати, де купити це дизельне паливо", - переконаний Косянчук.

Він нагадав, що подібну ситуацію ринок уже переживав на початку повномасштабного вторгнення.

"І буде так, як у 2022 році. Ми не питали, яка ціна на дизельне паливо. Ми питали: скільки ви можете налити? Особливо коли евакуювали дітей із Києва. Ось це для мене і є психологічний рубіж", - каже експерт.

Утім дефіциту пального в найближчій перспективі Косянчук не прогнозує - проблема, за його словами, лежить в іншій площині.

"Але зараз я не бачу, що буде якийсь дефіцит. І я думаю, що позначку в 100 гривень за літр дизельного палива ми подолаємо. Це створить певні проблеми, зокрема для операторів ринку, бо навіть їхні граничні ціни не розраховані на такі цифри", - підсумував експерт.

Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Чи може Україну охопити паливна криза

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн говорив, що Росія розпочала нову хвилю залякування українців, атакуючи заправні станції та намагаючись спровокувати паніку серед водіїв.

За його словами, ворог, ймовірно, не зможе масово атакувати АЗС у столиці "Шахедами".

"У Києві на сьогодні 250 станцій, в області - 570. Сумарно це виходить понад 800 станцій. Нереально вибити або досягти якогось критичного відсотка", - переконаний експерт.

Він додав, що навіть атаковані заправки невдовзі відновлюють роботу, тому паливної кризи чи стрибка цін чекати не варто.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн говорив, що дизель та бензин в Україні можуть подорожчати ще на 3 гривні за літр до кінця наступного тижня.

Також відомо, що українським водіям не варто розраховувати на нову хвилю здешевлення пального. Ресурс для зниження вартості на АЗС уже вичерпано.

Крім того, мережа автозаправних комплексів компанії "Укрнафта" запроваджує тимчасове припинення роботи своїх станцій на період повітряної тривоги. Таке рішення ухвалено на тлі загрози російських ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.

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Про персону: Леонід Косянчук Леонід Васильович Косянчук - український експерт у сфері нафтопродуктів, бізнесмен і громадський діяч. Президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України. У 2006–2007 роках очолював департамент нафти і газу в Міністерстві палива та енергетики України. В українських медіа активно коментує ситуацію на ринку пального в Україні.

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