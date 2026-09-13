Кривавий ритуал: Кейт Міддлтон заборонила дітям брати участь у дивній традиції

Кейт Міддлтон дотримується більш сучасного підходу до виховання своїх дітей.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон із принцесою Шарлоттою та Луї / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Коротко:

Про яку традицію йдеться

Чи торкнулася вона самого Вільяма

Кейт Міддлтон відмовилася дотримуватися однієї з найсуперечливіших традицій британської королівської родини - і не дозволила своїм дітям брати участь у так званому "кривавому ритуалі".

Як стверджується в новій книзі королівського біографа Тома Квінна, принцеса Уельська категорично виступила проти обряду "blooding" - стародавньої мисливської традиції, за якою дитину після першого вполювання обмазують кров’ю вбитої тварини. Про це пише New York Post.

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За даними автора, Міддлтон "жорстко поставила умову", що принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї не братимуть участі в подібних практиках, незважаючи на те, що раніше через цей ритуал проходили і король Карл III, і його сини - принці Вільям та Гаррі.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон - діти / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Інсайдери зазначають, що Кейт була шокована самою ідеєю такого обряду і вважає його застарілим та невідповідним для сучасних дітей.

Сам ритуал має давню історію і пов'язаний із мисливськими традиціями: він символізує "посвячення" після першого вполювання і має, за задумом, прищепити дитині любов до культури полювання.

Однак, як підкреслюється, позиція Міддлтон відображає більш сучасний підхід до виховання та демонструє, що в королівській родині поступово відмовляються від низки старих і суперечливих звичаїв.

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Раніше "Главред" повідомляв, що 13-річний принц Джордж уперше з'явився на офіційних портретах у формі Ітонського коледжу - і відразу вразив тим, як сильно подорослішав.

Раніше також стало відомо, що навколо принца Вільяма розгорається новий скандал: інсайдери стверджують, що він нібито намагається контролювати витоки інформації і навіть поширює дезінформацію, щоб викрити "шпигунів" у королівському палаці.

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Про особу: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу, принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II та другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Весілля відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає все більшої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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