Нова загроза для двох областей України: РФ хоче змінити тактику наступу

Командир 1-го корпусу НГУ "Азов" прогнозує, що вже в жовтні ворог відмовиться від малих піших груп на користь механізованих проривів.

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РФ хоче створити "буферну зону" на півночі / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне із заяви військового:

РФ може спробувати створити "буферну зону" на початку зими

Під удар потраплять Сумська та Чернігівська області

У жовтні ворог перейде на важку броньовану техніку

На початку зими країна-агресор Росія за рахунок резервів може спробувати створити "буферну зону" в Сумській і та Чернігівській областях, а також продовжитиме терор Києва. Про це сказав командир 1-го корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко під час щорічної зустрічі YES.

За його словами, для цього ворог може залучити сформований мобілізаційний резерв на північних кордонах України.

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"Частину мобілізованого резерву, який буде сформовано на початок зими, противник може запросто задіяти з метою сковування наших зусиль і не давати нам перегруповувати якісь резерви на північних кордонах нашої держави. З метою створення "буферної зони" в Сумській і Чернігівській областях і продовження терору нашої столиці", - наголосив він.

На його думку, у вересні буде кульмінація літньої наступальної кампанії, адже окупантам треба показати хоч якийсь результат.

"І вже на жовтень буде зміна тактики. Ми пов’язуємо це з тим, що будуть різкі зміни в погодних умовах, розпочнуться сильні дощі, тумани та буде скорочення світлового дня. Противник буде вимушений з тактики малих піших груп пересідати на важку броньовану техніки і намагатися робити механізовані прориви у глибину", - зауважив Прокопенко.

Він додав, що так росіяни робили і в минулому сезоні, але це не мало жодного успіху, бо всі колони ворога виявлялися і знищувалися ще в районах висування.

Чи може РФ готувати масштабний наступ на Київ

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко говорив, що Росія наразі не має достатньо сил для масштабного наступу на Київ з боку Білорусі чи Чернігівщини, однак за сприятливих для себе умов може спробувати створити нову локальну загрозу на півночі України.

За його словами, наразі основні зусилля російської армії зосереджені на інших ділянках фронту.

"Поки в них немає наступальних можливостей на цьому напрямку, тому що немає стільки людей. Приблизно треба 70 тисяч військовослужбовців, для того, щоб зробити там 10-20 кілометрів буферну зону, як вони собі планували. Ми цього не бачимо, розвідка цього не бачить. В планах, можливо, це є у них за сприятливих умов", - підкреслив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Окупаційна армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів Донецької області.

Після кількох місяців контратак і поступового поліпшення тактичної ситуації на Лиманському напрямку підрозділи 3-го армійського корпусу провели масштабну операцію проти російського угруповання на північ від міста.

Крім того, російські війська продовжують повільно просуватися в Донецькій області та наближаються до Слов'янська й Краматорська. На цьому тлі восени на цій ділянці фронту можуть розгорнутися одні з найінтенсивніших боїв року.

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Про персону: Денис Прокопенко Денис Прокопенко - український офіцер, полковник Національної гвардії України, командир 12 бригади спеціального призначення "Азов", учасник російсько-української війни, Герой України (19 березня 2022). Командир операції битви за Маріуполь (2022), пише Вікіпедія.

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