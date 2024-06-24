Депортація українських біженців: в уряді Німеччини зробили важливу заяву

Німецький уряд відкинув пропозицію лідера баварської опозиційної партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) у Бундестазі Александера Добріндта, який закликав депортувати українських біженців, якщо у них немає роботи. Про це повідомляє n-tv.
Як пише агенція, неназваний речник Федерального міністерства закордонних справ Німеччини наголосив, що Росія щодня атакує об'єкти по всій Україні, а також намагається зруйнувати інфраструктуру на заході країни.
"Тому я не знаю, де в Україні має бути безпечне місце", – підкреслив він.відео дня
Нагадаємо, раніше Александер Добріндт заявив, що українські біженці повинні або працевлаштуватися в Німеччині, або повернутися до безпечних районів на заході України.
"Більш ніж через два роки після початку (повномасштабної) війни тепер має застосовуватися принцип: працевлаштовуйтесь в Німеччині або повертайтеся в безпечні райони західної України", – говорив він.
Скільки українських біженців у Німеччині
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до середини лютого 2024 року в Німеччину приїхали майже 1,143 млн українських біженців, із них 682 тисячі - жінки та дівчатка, приблизно 458 тисяч - чоловіки та хлопчики, а майже 350 тисяч - неповнолітні.
Майже половина з них проживають у трьох найбільших федеральних землях - Північному Рейні - Вестфалії, Баварії та Баден-Вюртемберзі, передає агенція AFP з посиланням на Центральний реєстр іноземців.
Близько 321 тисячі українських біженців, які прибули до ФРН після початку війни, через два роки в ній більше не живуть. При цьому немає статистичних даних, скільки з них повернулися в Україну, а скільки - переїхали в інші країни.
У школах Німеччини навчаються майже 219 тисяч дітей і підлітків з України.
Якщо Україна програє війну, кількість українських біженців зросте на 10 мільйонів, і Німеччина буде однією з країн їхнього призначення. Такі прогнози німецького федерального уряду опублікувала газета Welt am Sonntag.
Українські біженці за кордоном - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські біженці у Швеції зможуть швидше потрапити до реєстру населення та отримати номери соціального страхування, що надасть їм низку переваг. Відповідні зміни готує уряд країни.
У Чехії можуть ухвалити зміни до закону Lex Ukraine, згідно з якими українці, які перебувають під тимчасовим захистом, зможуть отримати дозвіл на постійне проживання на території країни. "Зелене світло" буде надано лише тим, хто не залежить від державної допомоги.
З 19 лютого у Великий Британії більше не діє програма допомоги сім'ям з України (Ukraine Family Scheme). Це одна з двох програм легального в'їзду для українських біженців, які виїжджають з України через повномасштабне вторгнення країни-агресора РФ.
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