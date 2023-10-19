Де Росія ховає свої винищувачі від ЗСУ: партизани проникли на військовий аеродром

Росія перекинула свої винищувачі під Нижній Новгород, аби зберегти їх від атак ЗСУ.

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Де Росія ховає свої винищувачі / колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Партизанський рух "АТЕШ" проник на російський військовий аеродром біля селища Восток під Нижнім Новгородом, де Росія заховала свої бойові винищувачі.

Як повідомили партизани у своєму Telegram, що росіяни перекинули свої винищувачі на аеродром "Сокол" під Нижнім Новгородом, аби зберегти їх від атак ЗСУ.

"Наші інформатори повідомляють, що на аеродромі розміщені бойові винищувачі, які були передислоковані подалі від кордону України для їхнього збереження. А також ті, що проходять ремонт", - зазначили партизани. відео дня

Агенти дали координати аеродрому - 56.323425, 43.8075062 та заявили, що переміщення подалі від українських кордонів не врятує російські літаки.

Нагадаємо, що партизани "Атеш" повідомили, що Росія терміново перекидає важку техніку під Херсон, готуються до удару ЗСУ. Партизани передали інформацію про пересування ворожої техніки "до відповідних установ для подальших ліквідацій".

Росіяни змінили тактику обстрілів та "ховають військові кораблі за цивільними суднами". За сталою тактикою окупантів ховаються за цивільними. Тобто цивільне судноплавство стає для них прикриттям, зазначила Гуменюк.

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