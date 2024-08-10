Росія зняла частину військ із 7 напрямків і відправляє їх до Курської області

Російські окупанти після прориву Сил оборони до Курської області вирішили зняти частину своїх військ із шести напрямків в Україні - Херсонського, Запорізького, Куп'янського, Харківського, Покровського і Луганського, а також із Бєлгородського напрямку РФ, та відправляє їх на Курщину.
Як повідомляє моніторинговий канал "Николаевский Ванек", росіяни вирішили перемістити оперативний резерв одразу з декількох напрямків.
Звідки РФ перекидає війська до Курської області
Херсонський напрямок (2 батальйони десантників);
Запорізький напрямок (38 окрема гвардійська мотострілецька бригада, 64 окрема гвардійська мотострілецька бригада);
Куп'янський напрямок (декілька батальйонів мотострілецького полку);
Харківський напрямок (помічені окремі батальйони 1009, 79, 272 мотострілецьких полків, а також 138 окрема гвардійська мотострілецька бригада);
Бєлгородський напрямок (з Грайвонського району забирають роту однієї з окремої гвардійської мотострілецької бригади, також забрали одного з мотострілецьких полків, який воював поблизу населеного пункту Сотницький Козачок);
Покровський напрямок (нещодавно прибула з Херсонського напрямку обдерта 810 окрема гвардійська мотострілецька бригада, кілька батів штурмової піхоти, що нещодавно прибули з Херсонського напрямку);
Луганськ.
"Деякі такі рухи, зокрема, на Куп'янському напрямку, фіксували і наносили успішні удари в момент їх перетягування", - зазначено в повідомленні.
Також підкреслюється, що тепер 50% від усіх коригованих авіабомб, які РФ застосовує по Україні, летять на Курський і Сумський напрямки.
Криза в Курській області РФ
6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.
Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.
Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".
Бої в Курській області - головні новини за темою:
Сили оборони уже декілька днів ведуть бої в Курській області Росії і контролюють там певні території. На Заході припускають, що війська на Курщині взяли під контроль більше територій, ніж у рамках минулорічного контрнаступу ЗСУ.
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У Раді вперше прокоментували бої в Курській області: секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки парламенту Роман Костенко сказав, що українські війська просуваються професійно. За його словами, їм вдалося досягти рідкісного маневру - ефекту раптовості.
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