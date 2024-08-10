Росія зняла частину військ із 7 напрямків і відправляє їх до Курської області

Близько половини КАБів, які запускає агресор Росія по Україні, тепер спрямовуються на Курський і Сумський напрямки, пише "Николаевский Ванек".

https://glavred.net/ukraine/rossiya-snyala-chast-voysk-s-7-napravleniy-i-otpravlyaet-ih-pod-kurskuyu-oblast-10587326.html Посилання скопійоване

Росіяни вирішили перекинути частину своїх окупантів у Курську область / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, DeepState

Російські окупанти після прориву Сил оборони до Курської області вирішили зняти частину своїх військ із шести напрямків в Україні - Херсонського, Запорізького, Куп'янського, Харківського, Покровського і Луганського, а також із Бєлгородського напрямку РФ, та відправляє їх на Курщину.

Як повідомляє моніторинговий канал "Николаевский Ванек", росіяни вирішили перемістити оперативний резерв одразу з декількох напрямків.

Звідки РФ перекидає війська до Курської області

Херсонський напрямок (2 батальйони десантників);

відео дня

Запорізький напрямок (38 окрема гвардійська мотострілецька бригада, 64 окрема гвардійська мотострілецька бригада);

Куп'янський напрямок (декілька батальйонів мотострілецького полку);

Харківський напрямок (помічені окремі батальйони 1009, 79, 272 мотострілецьких полків, а також 138 окрема гвардійська мотострілецька бригада);

Бєлгородський напрямок (з Грайвонського району забирають роту однієї з окремої гвардійської мотострілецької бригади, також забрали одного з мотострілецьких полків, який воював поблизу населеного пункту Сотницький Козачок);

Покровський напрямок (нещодавно прибула з Херсонського напрямку обдерта 810 окрема гвардійська мотострілецька бригада, кілька батів штурмової піхоти, що нещодавно прибули з Херсонського напрямку);

Луганськ.

"Деякі такі рухи, зокрема, на Куп'янському напрямку, фіксували і наносили успішні удари в момент їх перетягування", - зазначено в повідомленні.

Також підкреслюється, що тепер 50% від усіх коригованих авіабомб, які РФ застосовує по Україні, летять на Курський і Сумський напрямки.

Криза в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Бої в Курській області - головні новини за темою:

Сили оборони уже декілька днів ведуть бої в Курській області Росії і контролюють там певні території. На Заході припускають, що війська на Курщині взяли під контроль більше територій, ніж у рамках минулорічного контрнаступу ЗСУ.

Курську АЕС готують до оборони, написали російські ЗМІ. Повідомлялося, що всі під'їзди до станції були перекриті, оскільки там побоюються української атаки.

У Раді вперше прокоментували бої в Курській області: секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки парламенту Роман Костенко сказав, що українські війська просуваються професійно. За його словами, їм вдалося досягти рідкісного маневру - ефекту раптовості.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред