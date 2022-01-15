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ЦРУ таємно готує українські спецпідрозділи, щоб дати відсіч Росії - ЗМІ

15 січня 2022, 11:38

Тренування проводяться на засекреченому об'єкті, розташованому на півдні країни, кажуть джерела.

ВСУ
ЗСУ проходять навчання в ЦРУ / УНІАН

Центральне розвідувальне управління США займається підготовкою українських елітних підрозділів для відбиття російської агресії.

За інформацією кореспондента Yahoo News Зака Дорфмана, тренування проводяться на засекреченому об'єкті, розташованому на півдні країни.

Відповідна програма була заснована ще у 2014 році при президенті Бараку Обамі, а при Трампі та Байдені вона була розширена.

За словами п'яти співрозмовників журналіста, які раніше служили в спецслужбах США, мова йде про бійців Сил спеціальних операцій ЗСУ і співробітників розвідки.

Програма включає в себе навчання з поводження з вогнепальною зброєю, методи маскування, наземне маскування, тактику, розвідку та інші навички.

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Дорфман переконаний, що все це може зіграти ключову роль у разі повномасштабного вторгнення. Один з колишніх співробітників ЦРУ зазначає, що з українських військових готують "повстанців" і вчать їх "вбивати росіян".

"Сили, підготовлені ЦРУ, незабаром можуть зіграти вирішальну роль на східному кордоні України, куди стягуються російські війська", — йдеться в статті.

читайте також100 тисяч військ РФ біля кордонів України і гібридний сценарій: США розкрили плани Москви проти КиєваЖурналіст додав, що в 2015 році співробітники ЦРУ побували в прифронтових зонах на Донбасі і консультували українських воїнів на місцях.

Нагадаємо, раніше видання CNN повідомило, що американська розвідка отримала інформацію про те, що РФ готує групу оперативників для нападу "під чужим прапором" на бойовиків на Донбасі, щоб створити привід для вторгнення в Україну,

Заява про те, що у США є інформація про підготовку Росією провокації на Донбасі з метою виправдати напад на Україну, підтвердила прес-секретар Білого дому Дженніфер Псакі.

Радник американського глави держави з питань безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може здійснити військове вторгнення на територію України в результаті спроби перевороту в країні. За його словами, росіяни можуть звинуватити Київ у нападі на російські сили на Донбасі, такі події вже були в 2014 році. Американська розвідка стверджує, що Москва працює над конструюванням приводів для інтервенції.

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Автор: Сергій Кущ
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ЦРУ ЗСУ новини України
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