Пентагон жорстко відкинув ультиматум РФ: не планує скорочувати війська в Європі

Американські військові / Reuters

У США заявили про те, що не розглядають можливість скорочення своїх військ в Європі або зміну позиції з цього питання.

Як підкреслив в Twitter прес-секретар Пентагону Джона Кірбі, Вашингтон не планує змінювати чисельність своїх військових у країнах Балтії та Польщі.

Він стверджує, що інформація про можливе скорочення американських військ в Європі не відповідає дійсності.

"Можу недвозначно заявити, що ми не розглядаємо скорочення військ в Європі або зміну позиції з цього питання", - пояснив Кірбі.

Він додав, що США не планують змінювати чисельність своїх сил в прибалтійських країнах і Польщі.

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Напередодні телеканал NBC з посиланням на джерела в Білому домі повідомив про підготовку пропозицій для майбутніх переговорів з Росією щодо так званих "гарантій безпеки" в Європі. Серед них скорочення військової присутності і навчань у Східній Європі.

Ультиматум РФ

Раніше Росія передала США проекти "договору про гарантії безпеки" і "угоди про заходи забезпечення безпеки" РФ і держав-членів НАТО. Росіяни зажадали відмовитися від прийому до Альянсу держав, що раніше входили до СРСР, зокрема України. Також вимагають відмовитися від військової активності у Східній Європі.

У РФ також чекали термінової відповіді від США щодо цього питання і припустили, що Штати будуть затягувати процес. Пізніше стало відомо, що вони розраховують отримати його вже в січні.

В адміністрації американського президента заявили, що США не відповідатимуть на ультиматуми Кремля щодо безпеки "за пунктами".

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