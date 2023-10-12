"Диво угорське": прем'єр Грузії знову зганьбився - цього разу разом з Орбаном

Орбан приїхав з дружиною до Грузії - там його зустріли "тепло" і під "акомпанемент" численних компліментів.

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Віктор Орбан та Іраклій Гарібашвілі "старі друзі" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі, який неодноразово різко висловлювався про Україну, назвав проросійського угорського колегу Віктора Орбана "зразковим лідером".

Обидва політики зустрілися в грузинському Цинандалі, де і відбувся прийом Орбана і його дружини, пише Грузія-онлайн.

Під час вступної промови Гарібашвілі назвав Орбана "дорогим другом", зазначивши, що той - "зразковий лідер".

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"Для мене прем'єр-міністр Орбан є зразковим лідером, зразковим політиком, і по-третє, я надзвичайно вдячний за справжню дружбу прем'єр-міністра Орбана і його уряду, за тверду підтримку Грузії і її народу у прагненні стати частиною європейської сім'ї", - заявив Гарібашвілі.

Орбан теж не обійшовся без компліментів і навіщось згадав про дружину глави грузинського уряду.

"Завжди приємно, коли я бачу в політиці пару, яка не тільки говорить про сімейні цінності, а й подає відмінний приклад кожному з нас", - сказав Орбан, додавши, що з Гарібашвілі у нього "давня дружба".

Під час свого виступу Орбан назвав "дивом" саме існування грузинського та угорського народів.

"Це грузинське диво - ваша історія, геополітичне оточення вашої нації, сам факт, що грузинський народ існує, є така мова, як грузинська, і люди, які тут живуть і говорять цією мовою, є грузинська держава і що ця держава християнська - це диво", - додав Орбан.

Потім він додав, що "наступне диво в цій кімнаті - угорське".

"Як ви знаєте, ми, угорці, прибули з Далекого Сходу, через Урал, і 1100 років тому зайняли країну, в якій живемо, навколо нас не було ні рідних, ні членів сім'ї, були тільки ми одні - угорці. Ми зайняли територію, у нас як і раніше та ж мова, у нас, як і раніше, та ж культура і живемо своїм життям", - висловився Орбан.

Грузія і Україна на тлі війни

Грузія була серед країн, які відмовилися запровадити проти Росії санкції у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді Гарібашвілі виправдовувався - мовляв, це погано позначиться на економіці країни.

А на прохання Києва допомогти Україні з боєприпасами керівник правлячої фракції обурено відповів, що Київ нібито хоче "втягнути Грузію у конфлікт".

За численними свідченнями ЗМІ, Тбілісі може допомагати режиму Кремля обходити обмеження, в тому числі на імпорт товарів подвійного призначення. Хоча грузинська влада це гаряче заперечує.

У вересні 2023 року прем'єр Грузії знову зробив гучну заяву - мовляв, українське ГУР причетне до підготовки перевороту. У МЗС України цю маячню, звісно ж, спростували.

Кризу у відносинах України і Грузії посилило і те, що Тбілісі фактично відкрив повітряний простір для росіян. Зближення Тбілісі і Москви дратує не тільки Київ, а й громадянське суспільство Грузії. Наприклад, на антиурядових протестах навесні 2023 року багато громадян носили українську символіку і співали український гімн.

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