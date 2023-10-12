Подоляк - про зброю України: у нас є зразки ракет з дальністю до 1000 км

Контрнаступ ЗСУ на півдні показав, що Україні потрібна далекобійна зброя, тому виробництво таких ракет для Києва є пріоритетом, сказав Михайло Подоляк.

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В України є зразки ракет з дальністю 750-1000 км, потрібне посилення фінансування і виробництв - Подоляк / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

В України вже є експериментальні зразки ракет з дальністю 750-1000 кілометрів. Контрнаступ на півдні показав, що потрібна далекобійна зброя, тому її виробництво в пріоритеті. Програма вимагає додаткового фінансування та розширення потужностей. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Як повідомляє 24 канал, чиновник розповів про те, що в України вже є зразки далекобійних ракет і потрібні додаткові фінансові кошти та розширення потужностей, щоб виробляти таке озброєння.

"Якщо ми хочемо мати паритет (з агресоркою Росією, - ред.), то потрібно не тільки дронове виробництво, а ракетне виробництво. І у нас вже є відпрацьовані експериментальні зразки, які мають 750-1000 кілометрів дальності", - пояснив ситуацію Подоляк. відео дня

За словами радника глави ОП, Київ має намір зробити ставку на виробництво далекобійних ракет, а контрнаступ ЗСУ на півдні показав, що у армії є в них потреби.

"Україна не може побудувати за півроку, наприклад, тисячу ракет, або дві тисячі ракет. Але виробництво є, ми інвестуємо в усе це. Держава над цим працює", - додав він.

Михайло Подоляк підкреслив, що Україна також має намір вкладатися у виробництво дронів різної потужності і модифікації для знищення ворожої військової техніки.

Ракети Нептун у війні Росії проти України

Армія України потопила крейсер "Москва" 14 квітня 2022 року, на другий місяць повномасштабної війни. Флагман Чорноморського флоту російських окупантів був знищений протикорабельними ракетами Нептун. Нищівний удар по "Москві" - найдорожча втрата Росії у війні.

Україна модернізує ракети Нептун, вони зможуть долітати до Москви, написали журналісти The War Zone. За їхніми даними, Нептун з дальністю близько 400 кілометрів вже застосовувався для знищення зенітних ракетних комплексів РФ С-400 в окупованому Криму.

Командувач Військово-морськими силами ЗСУ Олексій Неїжпапа зазначив, що ракету Нептун випробували у війні з Росією, перший удар був по фрегату Адмірал Ессен. За словами воєначальника, Москва настільки не вірила в українську армію, що відправила до зони ураження флагман Чорноморського флоту "Москва".

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