Україна відповіла Грузії на звинувачення в підготовці перевороту "за участю ГУР"

У Грузії огульно "знайшли український слід" в нібито планах з перевороту в країні і не навели будь-яких доказів або обґрунтувань своїй заяві.

https://glavred.net/politics/ukraina-otvetila-gruzii-na-obvineniya-v-podgotovke-perevorota-s-uchastiem-gur-10501744.html Посилання скопійоване

Україна не втручається у внутрішні справи Грузії - МЗС / Колаж: Главред, фото:depositphotos.com, Facebook О. Ніколенко

Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення Грузії у тому, що нібито з Києва ведеться підготовка до "перевороту" в Тбілісі. У Києві підкреслили відсутність будь-яких намірів втручатися у внутрішні справи грузинської держави.

Грузія заявила про плани "з перевороту в країні" нібито за участю України

Як повідомило видання Грузія Online, Служба державної безпеки Грузії зробила заяву, згідно з якою певна група осіб, яка діє за межами грузинської держави, мовляв, планує здійснити державний переворот у Тбілісі в жовтні-грудні 2023 року. Нібито готуються "дестабілізація і громадянські заворушення".

Такі події буцімто повинні відбутися після публікації проміжного звіту Європейської Комісії та підсумкового звіту Європейського Союзу.

відео дня

Кінцева мета подібних дій - "повалення грузинської влади насильницьким шляхом", - вважають в СДБ.

Кого Грузія звинуватила в "планах щодо перевороту"

Зокрема, грузинська служба безпеки звинуватила у співавторстві такого плану колишнього заступника ексміністра внутрішніх справ Грузії Вано Мерабішвілі та Георгія Лорткіпанідзе, який наразі є заступником керівника Головного управління військової розвідки Міноборони України.

Крім того, в Тбілісі в аналогічних намірах звинуватили командира Грузинського легіону Мамуку Мамулашвілі.

Нібито організатори зібралися влаштувати в Грузії "сценарій Євромайдану... за координації та фінансовій підтримці зарубіжних країн".

Примітно, жодних доказів спецслужба Грузії в своїх звинуваченнях не надала.

"Українська держава не втручалася"

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав, що відомості, які озвучили в Грузії, неправдиві. Тбілісі, таким чином, намагається вирішити свої зовнішньополітичні питання.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Нинішня грузинська влада в черговий раз намагається демонізувати Україну, щоб вирішити свої внутрішньополітичні питання. Українська держава не втручалася, не втручається і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії", - підкреслив Ніколенко.

Відносини України та Грузії

Після початку повномасштабної війни агресора Росії проти України влада Грузії відмовилася впровадити санкції проти Москви. Грузинський глава уряду Іраклі Гарібашвілі заявив, що обмеження, мовляв, можуть мати негативний вплив на грузинську економіку

Україна просила у Грузії зброю і боєприпаси, однак у Тбілісі відмовили, заявив керівник правлячої фракції Грузинська мрія Мамука Мдінарадзе. При цьому він звинуватив Київ у тому, що українська держава, мовляв, хоче, щоб Грузія стала "стороною конфлікту" у війні.

Київ просив Тбілісі передати ракетні комплекси Бук, які віддавалися Грузії, коли в 2008 році на неї напала Росія. Втім, Тбілісі відмовив і в цьому проханні, розповів тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.