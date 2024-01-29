Що Росія може показати у війні із Заходом: Яременко оцінив потужності ворога

Серед росіян зростає готовність йти війною проти країн Заходу, впевнений дипломат.

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Чи піде Росія на застосування ядерної зброї? / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео kremlin.ru

Воля воювати, готовність росіян помирати і наявність ядерної "тріади" робить Росію дуже небезпечною і готовою воювати. В усьому іншому, з точки зору економіки та звичайних озброєнь, Росія - дуже посередня сила, яка не може витримати навіть війну з Україною, вважає народний депутат України, дипломат Богдан Яременко.

Під час чату на Главреді він зауважив, що для росіян та їхніх стратегів ядерна зброя - дуже вагома причина, щоб вважати, що серйозної поразки в будь-якій війні Росія не може зазнати, бо будь-хто, хто навіть зможе завдати серйозних ударів звичайним озброєнням, однаково не ризикне заходити на територію Російської Федерації та робити те, що, згідно з російською доктриною, дає змогу застосовувати ядерну зброю.

За словами Яременка, все, на що Росія здатна, - це вести десять років війну проти України, з яких два роки - повномасштабну.

"Усе, чого досягла "супер-країна" за десять років війни, - переконала свого значно меншого опонента, що він може завдати їй поразки. Це дуже посередній результат. Ми просто побачили, що російська техніка, обладнання, тактика - це нічого особливого. Усе це може бути ефективним тому, що спирається на здатність Росії витрачати величезні людські та матеріальні ресурси для досягнення мети", - пояснив дипломат.

Він сумнівається в тому, що Росія наважиться вишкребти всі ресурси заради того, щоб просунутися трохи далі Бахмута чи Авдіївки.

Дивіться відео, в якому Богдан Яременко пояснює, чому Росія вважає себе готовою до війни з НАТО:

Разом з тим, Яременко спостерігає втрату контролю Кремля над внутрішньою ситуацією.

"Ознаки всього цього в Росії є. Поки все це тримається разом завдяки надзусиллям, спрямованим на збереження контролю над ситуацією. Але, як показав заколот Пригожина, у російської влади дуже скромні можливості зберігати контроль, їй уже складно контролювати внутрішню ситуацію в Росії", - висловився експерт.

З усіх інших точок зору, РФ досить скромна у військовому сенсі держава, якій можна і потрібно протистояти і яку можна перемогти, підкреслив Яременко.

Хто такий Богдан Яременко Богдан Васильович Яременко (нар. 25 вересня 1971, Київ) - український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний і Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010-2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

НАТО готується до війни з Росією

Напередодні німецьке видання Bild опублікувало матеріал про нібито підготовку Берліном до можливого майбутнього протистояння з Росією. На що у НАТО уточнили, що йдеться всього про "навчальний сценарій".

"Сценарії раніше були повністю вигадані з неіснуючими країнами і географічними регіонами. Зараз доречніше використовувати існуючі країни і географічні регіони", - підкреслив директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс.

У Росії ж обізвали статтю Bild "гороскопом".

Зазначимо, що розмови про майбутню війну з Росією на Заході почастішали після того, як подальше фінансування України опинилося під загрозою через політичні події у США і Європі. На думку експертів і політиків, у разі перемоги Росії Москва на Україні не зупиниться і - після відновлення сил - захоче піти проти країн НАТО.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, своєю чергою, натякнув, що нового протистояння в Європі (за найгірших сценаріїв поразки ЗСУ) слід чекати через 5-8 років. Тоді театр військових дій може розвернутися вже на території країн Балтії або на території сусідньої з Україною Молдови.

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