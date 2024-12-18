Чому насправді Кремль приховує участь армії КНДР на війні: в ISW розкрили причини

Росія намагається видалити будь-які докази того, що солдати Кім Чен Ина воюють на боці країни-агресорки.

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Чому Путін приховує участь армії КНДР на фронті / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео SPRAVDI, Главред

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РФ різко посилила наступ у Курській області - у чому причина

Для чого росіяни спалюють обличчя військових КНДР

В Інституті вивчення війни повідомили, що країна-агресорка Росія посилила наступальні дії на Курщині, прагнучи витіснити Сили оборони до інавгурації Дональда Трампа.

Також у Пентагоні вже офіційно підтвердили, що північнокорейські війська зазнали перших втрат у боях в Курській області. Водночас російські офіційні джерела продовжують замовчувати розгортання сил КНДР на цій ділянці фронту, йдеться у матеріалі ISW.

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На факт старанного приховування Москвою присутність північнокорейців на Курщині вказав і Володимир Зеленський. Зокрема, він повідомив, що росіяни, аби затаїти втрати серед солдатів КНДР, спалюють їм обличчя. Крім того, окупанти забороняють північнокорейському персоналу показувати свої обличчя під час навчання в Росії. Також вони намагаються видалити будь-які відеодокази того, що солдати Кім Чен Ина діють в країні-агресорці.

В Інституті вивчення війни теж не помітили, щоб посадовці Кремля чи державні ЗМІ визнавали присутність північнокорейських сил у Росії або їхню участь у бойових діях у Курській області.

Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Експерти вважають, що Москва, ймовірно, й надалі мовчатися про розгортання північнокорейських військ у Курській області, оскільки це означало б визнання того факту, що Росії потрібні іноземні війська, щоб відвоювати свою власну територію.

Крім того, це спростувало б заяву Путіна, про те, що українське вторгнення в Курську область спричинило високі показники вербування серед росіян.

Армія КНДР на війні з Україною - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Володимир Зеленський заявив про те, що армія РФ та КНДР готують нові атаки проти ЗСУ. Головком ЗСУ доповів щодо участі північнокорейських солдатів у боях на боці російської армії - є багато деталей і щодо знищення цих сил.

Генерал Ігор Романенко розповів, чи перекине Путін військових КНДР на схід України. Країна-агресор Росія може залучити солдатів КНДР до бойових дій на сході України, однак наразі російський диктатор ще не прийняв остаточного рішення з цього питання

У Forbes назвали втрати корпусу КНДР на Курщині. Командування армії РФ вперше кинуло в бій солдатів корпусу КНДР у Курській області. Під час штурмів на минулих вихідних корпус Північної Кореї міг втратити кожного 25-го солдата. Бої відбулися під селом Плехове.

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