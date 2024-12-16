Армія РФ та КНДР готують нові атаки проти ЗСУ: Зеленський заявив про втрати

Сили оборони України та розвідка з’ясовують повну інформацію щодо реальних втрат російських підрозділів.

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Зеленський заслухав доповідь Сирського / колаж: Главред, фото: militaryarms.ru, ОПУ

Головне із доповіді:

Що відбувається в районах Курської операції

Є багато деталей і щодо знищення армії КНДР

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті.

Зеленський відмітив, що найбільш важка ситуація на Донеччині, тож найбільша увага приділена напрямкам саме там, а також по ситуації в районах Курської операції. Головком доповів щодо участі північнокорейських солдатів у боях на боці російської армії - є багато деталей і щодо знищення цих сил.

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"За попередніми даними, росіяни намагаються приховати втрати північнокорейців. Сили оборони України та наша розвідка з’ясовують повну інформацію щодо реальних втрат російських підрозділів, до яких залучені ще й корейці. На жаль, доводиться оборонятися ще й від них", - додав Зеленський.

"Хоча жодної причини немає, щоб ще й корейці гинули в цій війні. Єдина причина - це божевілля Путіна, яке охопило Росію та підживлює цю війну. Будемо й надалі захищати наші позиції", - додав президент.

Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Володимир Зеленський заявив, що РФ почала кидати у штурми солдатів КНДР. Росія фактично втягнула ще одну державу у війну, і "якщо це не ескалація, то що тоді ескалація, про яку багато хто говорив". Зеленський зазначив, що Путін своїми діями розширює і продовжує війну.

ЗСУ накрили FPV-дронами солдатів КНДР на Курщині. Північнокорейські війська на Курському напрямку зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження, завданого воїнами Сил безпеки та оборони України.

У Пентагоні прокоментували ситуацію з солдатами КНДР. Представниця оборонного відомства США повідомила, що американська сторона поки що не бачила, щоб північнокорейські війська брали безпосередню участь у бойових діях.

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