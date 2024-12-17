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Мінус 4% солдатів в одній атаці: у Forbes назвали втрати корпусу КНДР на Курщині

Анна Ярославська
17 грудня 2024, 10:14
48
У бій під Плеховим окупанти кинули орієнтовно до 500 осіб. Загалом було три хвилі атаки.
Військові КНДР
Військові КНДР пішли в атаку на Курщині / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Корпус КНДР відправили на штурм біля Плехового
  • Втрати окупантів склали приблизно 500 осіб

Командування армії РФ вперше кинуло в бій солдатів корпусу КНДР у Курській області. Під час штурмів на минулих вихідних корпус Північної Кореї міг втратити кожного 25-го солдата. Про це пише журналіст Forbes Девід Акс.

Бої відбулися під селом Плехове. Українські військові опублікували відео, на якому видно, як північнокорейці йдуть через поле та потрапляють під удар дронів ЗСУ.

відео дня

Згідно з даними видання, корпус КНДР, який складався орієнтовно з 12 тис. осіб, міг втратити в боях під Плеховим 4% складу. Імовірно, йдеться про 480 осіб. Скільки було поранено, а скільки - ліквідовано, не уточнюється.

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що в бій під Плєховим кинули 92-гу і 94-гу окремі бригади корпусу КНДР - орієнтовно, до 500 осіб. Загалом було три хвилі атаки.

Першу атаку Силам оборони вдалося відбити, але північнокорейці пішли на штурм вдруге і втретє.

"Їхні [КНДР, - ред.] втрати могли становити до половини залучених солдатів", - додав Цаплієнко.

Як зазначає Акс, корпус КНДР міг втратити кожного 25-го солдата під час боїв, які відбулися упродовж двох вихідних днів.

Тим часом у Генштабі ЗСУ не повідомляли про бойові дії в Курській області та атаки РФ під Пляховим.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред ​

Війська КНДР і війна в Україні - останні новини

Президент України Володимир Зеленський підтвердив реальне застосування військ КНДР у війні Росії проти України.

За словами Зеленського, росіяни спалюють обличчя загиблим північнокорейцям, щоб їх було важче ідентифікувати.

У Пентагоні також підтвердили перші атаки КНДР у Курській області. Згідно з даними американської розвідки, є підтверджена інформація про поранених і загиблих.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що війська країни-агресора Росії кидають у бій військовослужбовців із КНДР без будь-якої підтримки броньованої техніки. Тактика ворога полягає в тому, що північнокорейські військові накопичують свої сили в посадках, після чого їх женуть на штурм.

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Хто такий Девід Акс

Девід Акс (англ. David Axe) - американський військовий кореспондент, блогер і автор графічних романів.

2007 року Акс заснував сайт "War Is Boring" як веб-комікс, а пізніше перетворив його на новинний блог. З 2020 року Акс працює військовим кореспондентом у журналі Forbes.

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