Чи перекине Путін військових КНДР на схід України: генерал попередив про загрозу

Коротко:
- Путін може залучити північнокорейських солдатів до бойових дій на сході України
- Військові КНДР мають доволі хорошу підготовку та мотивацію
Країна-агресор Росія може залучити солдатів КНДР до бойових дій на сході України, однак наразі російський диктатор ще не прийняв остаточного рішення з цього питання. Про це розповів ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю OBOZ.UA.
Романенко заявив, що не варто виключати, що найближчим часом північнокорейські військові з'являться на інших ділянках фронту.
"Але оскільки пріоритет Кремля – реалізація планів на східному фронті в Україні, захоплення Донецької та Луганської областей в адміністративних межах, використання "вікна можливостей" – Путін може піти на це. Проте якщо війська КНДР з'являться в Україні, то це буде вже не участь у захисті території РФ, а у загарбницьких діях на території іншої держави", – зазначив він.
Окрім того, генерал-лейтенант зазначив, що, попри деякі труднощі з системою управління, військові КНДР можуть бути досить ефективними у бою, адже мають хорошу підготовку, північнокорейські солдати знають радянське та російське озброєння.
"Вони (солдати КНДР - ред.) йдуть уперед, якщо хтось падає, йому не допомагають і не надають допомоги. Підрозділ продовжує виконання завдання, а за ними йдуть ті, хто забирає поранених. Ось такий жорсткий підхід. Окрім того, вони мають певну мотивацію. Забезпечення цих солдатів значно краще, ніж у КНДР", – пояснив Романенко.
Участь військових КНДР у війні проти України - останні новини
Як писав Главред з посиланням на Forbes, командування армії РФ вперше кинуло в бій солдатів корпусу КНДР у Курській області. Під час штурмів на минулих вихідних корпус Північної Кореї міг втратити кожного 25-го солдата. Згідно з даними видання, корпус КНДР, який складався орієнтовно з 12 тис. осіб, міг втратити в боях під Плеховим 4% складу. Імовірно, йдеться про 480 осіб. Скільки було поранено, а скільки - ліквідовано, не уточнюється.
Нещодавно у ЦПД повідомили, що війська країни-агресора РФ кидають в бій солдатів із КНДР без будь-якої підтримки броньованої техніки. Тактика ворога полягає в тому, що північнокорейські військові накопичують свої сили у посадках, після чого їх женуть на штурм.
Раніше в повідомленні ГУР йшлося, що впродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районі сіл Плєхово, Ворожба та Мартиновка загинули щонайменше 30 північнокорейських військовослужбовців, ще кілька десятків отримали поранення різного ступеня тяжкості. Наразі Росія намагається компенсувати ці втрати та доукомплектувати війська.
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Хто такий Ігор Романенко
Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.
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