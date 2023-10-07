Кількість загиблих зросла: в Ізраїлі повідомили про кількість убитих палестинцями

В Ізраїлі внаслідок нападу палестинців поранено сотні людей.

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В Ізраїлі повідомили про кількість убитих палестинцями / колаж: Гларвед, фото: скріншот

Сьогодні вранці, 7 жовтня, армія ХАМАС без допомоги військової техніки раптово і непередбачувано напала на Ізраїль. В Ізраїлі оголошено контртерористичну операцію "Залізні мечі".

Командир ХАМАС Мохаммед Дейф виступив з заявою в якій назвав ранкову атаку "Днем Великої революції". У цей момент палестинські терористи брали в заручники ізраїльських військових і мирних цивільних.

Крім іншого, на вулицях Ізраїлю спостерігаються жорстокі вбивства мирних громадян включаючи дітей і жінок. Палестинці розстрілюють їх у власних автомобілях.

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Станом на 15:00 7 жовтня ЗМІ Ізраїлю повідомили про 40 загиблих і 740 поранених ізраїльтян. Також там розповіли, що в заручники потрапили 7 громадян Непалу.

ХАМАС Повна назва-Ісламський рух опору, передає Вікіпедія.

Це палестинський ісламістський рух, що править у Секторі Гази (з липня 2007 року). Асоційоване військове крило-бригади Ізз ад-Дін аль-Кассам. ХАМАС визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, Європейським Союзом, а також заборонений в Йорданії та Єгипті. В Австралії і Великобританії терористичним визнають тільки військове крило ХАМАС. У Росії ХАМАС терористичною організацією не визнаний, вважається легітимним партнером для переговорів, його лідери неодноразово відвідували Москву на запрошення президента Путіна.

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