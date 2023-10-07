Ізраїль у вогні, багато вбитих: всі подробиці атаки бойовиків ХАМАС і початку війни

Після ранкової атаки ХАМАС на територію Ізраїлю сили оборони Тель-Авів (ЦАХАЛ) оголосили про початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

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Атака на Ізраїль / Колаж Главред, фото скріншот з відео, Al Arabiya

Вранці 7 жовтня, бойовики Сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами. Десятки бойовиків з ісламістського бойового угруповання ХАМАС увійшли на південь Ізраїлю в результаті несподіваного нападу.

В результаті масованих обстрілів ракетами в Тель-Авіві заявили про "готовність до війни".

Главред зібрав всі подробиці атаки Сектора Гази на територію Ізраїлю.

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З чого почалася атаки на Ізраїль 7 жовтня

Близько 6:30 ранку ХАМАС завдав масованого ракетного удару по території Ізраїлю. Палестинське бойове угруповання ХАМАС взяло на себе відповідальність за напад, а збройне крило заявило, що запустило 5 тисяч ракет за 20 хвилин.

Збройні сили Ізраїлю заявили про те, що ХАМАС - палестинський Ісламський рух, "заплатить дуже високу ціну" за несподіваний ранковий напад.

Атака на Ізраїль / скріншот

Дивіться відео, як вранці 7 жовтня почали атакувати Ізраїль

"ХАМАС провів комбіновану операцію, що включала ракетні обстріли і проникнення терористів на територію Держави Ізраїль. ЦАХАЛ захистить жителів держави Ізраїль, терористична організація ХАМАС заплатить дуже високу ціну", - заявляють в армії.

Командир ХАМАС закликає приєднатися до атаки

Командир ХАМАС Мохаммед Дейф виступив із заявою в якій назвав ранкову атаку "днем великої революції".

"Сьогодні народ повертає революцію і відроджує марш повернення", - заявив він і закликав "підпалити землю під ногами окупантів".

Командир ХАМАСу закликав "ісламський опір в Лівані, Іраку, Сирії та Іраку об'єднати свій опір з опором палестинців сьогодні і почати марш в Палестину вже зараз".

Також ХАМАС почав операції під назвою "Буря Аль-Акси".

Ізраїль, зі свого боку, заявив про початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Як зазначають Збройні сили Ізраїлю, вони направили спеціальні підрозділи разом зі старшими командирами на південь країни. Територія операції буде розділена на центри, кожен з яких буде очолювати командир.

"У міру необхідності ми будемо набирати десятки тисяч резервістів", - додала прес-служба.

Пізніше на всій території Ізраїлю ввели надзвичайний стан.

"Міністр національної безпеки Бен-Гвір оголосив надзвичайний стан на всій території Ізраїлю і наказав залучити до роботи в поліції всіх добровольців", - пише видання NEWSru.

Дивіться відео, як Ізраїль вивозить військову техніку з півдня

Що відомо про загиблих і постраждалих

За даними Міністерства охорони здоров'я країни, в лікарні Ізраїлю прибули 545 осіб.

Також повідомляють про загиблих.

За даними ізраїльські ЗМІ, бойовики взяли в полон понад 50 солдатів і мирних жителів.

Повідомляється про 65 загиблих ізраїльських військових. Точне число жертв серед мирного населення поки невідомо.

Ізраїль у вогні / скріншот

Дивіться відео, як бойовики завдають ударів по Ізраїлю

Ізраїль завдає ударів у відповідь​

Майже через дві години після нападу армія Ізраїлю почала наносити ракетні удари по Сектору Гази у відповідь.

У радіусі 80 кілометрів від сектора Гази оголошено про надзвичайну ситуацію.

Ізраїль перебуває у стані війни

"Ми знаходимося в стані війни. Це не операція, не ескалація - це війна. І ми переможемо. ХАМАС заплатить за цю війну безпрецедентну ціну. Я розпорядився зачистити прикордонні населені пункти від терористів і провести мобілізацію резервістів", - заявив Біньямін Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю.

Дивіться відео, що заявив прем'єр Ізраїлю

В Україні відреагували на події в Ізраїлі

У Міністерстві закордонних справ закликали дотримуватися інструкцій місцевої влади. У разі обстрілів може бути активована сирена. Важливо оперативно спуститися в укриття або бомбосховище.

У разі потрапляння в надзвичайні ситуації зверніться до Посольства України в Ізраїлі за телефоном + 972-546-676-782, або ж українського диппредставництва в м. Рамалла за телефоном: +972-59-823-93-99.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував страшну ситуацію в Ізраїлі.

"Жахливі повідомлення з Ізраїлю. Мої співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки. Віримо, що порядок буде відновлено і терористи будуть знищені. Ніде в світі не можна давати жодного шансу терору, тому що терор завжди є злочином не просто проти однієї країни або її конкретних жертв, а проти людяності як такої і всього нашого світу. Право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву", - заявив президент України.

Що заявив Володимир Зеленський про війну в Ізраїлі / скріншот

Останній конфлікт між Ізраїлем та Палестиною

Останній виток протистояння між Ізраїлем і Палестиною почався 10 травня і тривав 11 днів до оголошення перемир'я 21 травня.

17 червня авіація Армії оборони Ізраїлю завдала ряд ударів по об'єктах бойовиків ХАМАС в Секторі Гази. Зазначалося, що це бомбардування - відповідь на запуск вогняних куль бойовиками ХАМАС у бік ізраїльських поселень, через які починаються пожежі в населених пунктах.

З 2014 року між Ізраїлем і ХАМАСом періодично спалахувало насильство, що завершувалося перемир'ями, про які домовлялися за посередництва Єгипту, Катару і ООН.

ХАМАС Повна назва - Ісламський рух опору, передає Вікіпедія.

Це палестинський ісламістський рух, що править в Секторі Газа (з липня 2007 року). Асоційоване військове крило - бригади Ізз ад-Дін аль-Кассам. ХАМАС визнано терористичною організацією в Ізраїлі, Канаді, США та Японії, Європейському Союзі, також він заборонений в Йорданії та Єгипті. В Австралії та Великій Британії терористичним визнають лише військове крило ХАМАС. У Росії ХАМАС терористичною організацією не визнали, рух вважається легітимним партнером для переговорів, його лідери неодноразово відвідували Москву на запрошення президента Путіна.

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