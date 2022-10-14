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Червоний Хрест виправдовується, що його не пустили до полонених в Оленівці

14 жовтня 2022, 19:05

У комітеті стверджують, що вони готові відвідати колонію в Оленівці, однак це потребує практичних домовленостей, які мають бути реалізовані на місцях.

Червоний Хрест виправдовується, що його не пустили до полонених в Оленівці
У Червоному Хресті відповіли на вимогу України направити місію в Оленівку / https://ua.depositphotos.com/ УНІАН

Міжнародний комітет Червоного Хреста відповів на вимогу України терміново направити місію в окуповану Оленівку Донецької області, щоб перевірити умови утримання росіянами українських полонених. Про це йдеться у заяві організації.

У комітеті заявили, що розділяють розчарування України та вимагають негайного та безперешкодного доступу до всіх військовополонених.

"Ми працюємо з лютого, щоб отримати можливість перевірити умови утримання та поводження з військовополоненими та інформувати їхні сім'ї. Ми змогли відвідати сотні військовополонених, але є ще тисячі, яких ми не змогли побачити", - йдеться в повідомленні.

У заяві Червоного Хреста стверджується, що вони готові відвідати колонію в Оленівці, однак, окрім надання доступу на рівні уряду, це потребує практичних домовленостей, які мають бути реалізовані на місцях.

"Ми не можемо силоміць проникнути в місце утримання під вартою чи інтернування, куди нас не пустили", - виправдовуються в організації.

Червоний Хрест також нагадав, що всі країни взяли зобов'язання щодо поваги до Женевських конвенцій, тому надання доступу до полонених є юридичним обов'язком для них.

"Наша місія може бути досягнута лише скоординованими зусиллями зі сторонами конфлікту. І ми просимо їх та міжнародну спільноту підтримати роль, яку нам відведено", - підсумували в комітеті.

Теракт в Оленівці

Нагадаємо, у ніч на 29 липня російські окупанти з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці на Донеччині, де російська армія тримала військовополонених українських захисників. При цьому в Міноборони РФ відразу поспішили звинуватити в цьому сили ЗСУ, сказавши, що це нібито українська сторона вдарила по місцю утримання українських полонених.

Пізніше СБУ перехопила телефонні розмови, в яких бойовики з угруповання "ДНР" стверджують, що саме російські окупаційні війська організували вибух в Оленівці, в результаті якого загинули щонайменше 53 українських військовополонених.

Нещодавно глава Офісу президента України Андрій Єрмак озвучив чітку позицію України до Червоного Хреста щодо теракту в Оленівці. Керівник ОП зажадав за три дні направити місію в колонію в Оленівці Донецької області, де утримуються українські військовополонені.

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Червоний Крест Еленовка військовополонені
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