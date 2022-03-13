Чехія просить негайної допомоги від ЄС через біженців з України

Біженці / Reuters

Чехія майже вичерпала свої здібності повноцінно приймати біженеців.

Як пише IDNES, країна негайно звернулася до ЄС з проханням активувати механізм цивільного захисту і допомогти з поселенням тисяч людей.

"Ми намагаємося знаходити всім житло, але скоро зможемо пропонувати тільки мінімальні умови з мінімальними зручностями", - сказала прессекретар чеської рятувальної служби Павла Якубкова.

За її словами, ще є спортзали і складські приміщення, які важко назвати комфортними житловими умовами, але коли вичерпаються і ці можливості, доведеться встановлювати наметові містечка.

Будинки для розміщення людей

Чехія просить надати їй через механізм ЄС модульні будинки для розміщення людей. У країні є вже 7 таких комплектів, в кожному можна буде розмістити 150 осіб. Сподівається отримати ще 25 для 2 000 чоловік.

"Ми намагаємося допомагати українцям, чим можемо, але наша здатність приймати людей фактично вичерпалася, ми більше не можемо бути країною призначення. І просимо, щоб біженців приймали також в інших країнах",– вказала Павла Якубкова.

За час повномасштабної війни з України до Чехії приїхали 102 тисячі людей і уряд припускає, що найближчим часом приїдуть ще стільки ж.

З них:

30% осіли в Празі;

12% - у Південній Моравії;

близько 10% - у Центральній Богемії.

Нагадаємо, в середу, 9 березня, нижня палата польського парламенту проголосувала за закон про підтримку біженців з України, які покинули країну через повномасштабне вторгнення Росії.

Особам та організаціям, які нададуть біженцям з України житло та харчування, виплачуватиметься допомога з розрахунку приблизно 1,2 тис. злотих на місяць (близько 8,5 тис. грн). Допомога буде виплачуватися не довше 60 днів. Крім цього, біженцям виплатять одноразову допомогу - по 300 злотих (2,1 тис.грн) на одну людину.

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