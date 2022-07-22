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Частину російської ракети винесло на пляж у Болгарії: там відпочивали люди

22 липня 2022, 18:37

Виявилося, що на берег викинуло моторний відсік російської ракети.

Болгарія, частина ракети панцир
У Болгарії на пляж винесло частину російської ракети Панцир-С1 / Колаж Nova.bg, відкрите джерело

У Болгарії до пляжу, де були відпочивальники, "випливла" частина російської ракети від зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С1". Частина ракети виявилася прямо перед лежаками. Про це повідомляє місцеве видання Nova.bg.

Це сталося між містами Поморіє і Ахелою. У соцмережах відразу розлетілося фото залишків ракети. На місце події приїхали правоохоронці.

Експерти стверджують, що це моторний відсік російської ракети, який відділяється в польоті від самої ракети. Таким чином, він не несе небезпеки людям і не може вибухнути.

Повідомляється, що після повномасштабного вторгнення в Україну, на узбережжі Болгарії виявили близько 30 подібних знахідок, одна з них була вибухонебезпечна.

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Нагадаємо, в Одеській області під час купання в морі чоловік підірвався на міні. Він загинув на очах у дружини, сина і друга. Останній теж пішов купатися, але він дивом не постраждав.

Поблизу окупованого росіянами Маріуполя підірвався десантний катер Чорноморського флоту РФ. Ним виявився десантний катер "Акула". Такі катери будувалися для радянського ВМФ Збройних сил СРСР і російського ВМФ. Їх будували в період з 1971 по 2009 рік на чотирьох суднобудівних заводах. Катери "Акула" можуть використовуватися як самостійно, так і для вивантаження десанту і техніки з великих десантних кораблів.

Інші новини:

війна в Україні Болгария російське вторгнення Панцир
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