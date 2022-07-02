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Один удар - розбито ворожий ЗРПК: ЗСУ знищили Панцир-С1 військ РФ за 15 млн доларів

2 липня 2022, 10:00

Відео нищівного удару по техніці ворога знято з українського безпілотника.

Панцир С1
Момент удару ЗСУ по ворожому Панцир-С1 / Колаж Генштаб ЗСУ, Вікіпедія

Бійці армії України завдали точного удару по російському зенітному ракетно-гарматному комплексу Панцир-С1. Вартість одиниці такої бойової техніки ворога оцінюється в 15 мільйонів доларів США. Кадри знищення ЗРПК зняті безпілотником. Про це розповіли в Генеральному штабі ВСУ.

Як повідомили у Генштабі, ЗРПК Панцир-С1 російських окупантів було уражено одним ударом. Зйомка процесу здійснювалася українським безпілотником.

"Як один влучний постріл може позбавити противника техніки вартістю майже 15 мільйонів доларів США. На відео зустріч українських воїнів з російським зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцир-С1", - підкреслюється в підписі до відео.

Довідка

Панцир-С1

Панцир-С1 - російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного і морського базування. Знаходиться на балансі армії Росії.читайте такожТероборона Баштанки відбила в окупантів РФ 3 надсучасних ЗРПК Панцир-С1

Комплекс було розроблено оборонно-промисловим комплексом Радянського Союзу і Росії. Він використовується для прикриття цивільних і військових об'єктів від засобів нападу з повітря. Також призначений для захисту об'єктів під охороною від наземних надводних атак.

Вартість комплексу - орієнтовно 15 мільйонів доларів США.

ЗСУ трощать техніку армії Росії в Україні

Повітряні сили ЗСУ вдарили по позиціях окупантів РФ у Херсонській області. Ліквідовано 35 росіян і військова техніка. Знищено 2 модернізованих танки Т-72Б3.

У Оперативному командуванні Південь заявили про знищення ворожих реактивної системи залпового вогню Град, ЗРПК Панцир-С1, трьох одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також автоцистерни та іншої техніки на острові Зміїному. За підсумками операції, спрямованої на завершення зачистки острова, присутності сил противника не виявлено.

У Пентагоні підтвердили, що ЗСУ, використовуючи ракетні системи HIMARS, знищують командні пункти військ РФ в Україні. У Міноборони США вважають ефективним застосування такого озброєння українськими військами. Американці готуються до нових постачань боєприпасів для РСЗВ.

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