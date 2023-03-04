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"Було непросто, дуже складно": Байден похвалив Шольца за допомогу Україні

4 березня 2023, 08:00
Президент США зазначив, що Берлін і Вашингтон (як союзники по НАТО) роблять Північноатлантичний альянс набагато сильнішим і боєздатнішим.
Шольц, Байден
Олаф Шольц і Джо Байден / Колаж фото УНІАН

Підтримка України у війні проти Росії Німеччиною має величезне значення. Про це президент США Джо Байден сказав канцлеру ФРН Олафу Шольцу під час зустрічі в Білому домі, цитує його телеканал CNN.

За словами керівника Білого дому, Шольц все-таки активізувався і надав критично важливу військову допомогу Україні, а також глибоку моральну підтримку українцям.

"І ви привели до історичних змін будинку — збільшення витрат на оборону і диверсифікації російських джерел енергії. Я знаю, що це було непросто, дуже важко для вас. Ми рухалися в ногу в підтримці", - сказав Байден.

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Президент США зазначив, що Берлін і Вашингтон (як союзники по НАТО) роблять Північноатлантичний альянс набагато сильнішим і боєздатнішим.

"Дуже важливо, що ми діяли разом, що ми організувалися в ногу, і що ми зробили можливим, щоб ми могли дати необхідну підтримку Україні протягом усього цього часу. Трансатлантичне партнерство знаходиться в дуже хорошій формі", — у відповідь сказав канцлер ФРН.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що перші німецькі танки Leopard 2 вже прибули в Україну, їх передала Польща, заявив Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Відомо, що останні кілька тижнів на польському полігоні в Свентошуві навчалися українські екіпажі.

Президент США Джо Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні" американські винищувачі F-16. За його словами, Україні передають те озброєння, яке необхідно ЗСУ, щоб забезпечити можливість успіхів на фронті навесні, влітку і на початку осені.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країни Північноатлантичного Альянсу можуть передати Збройним силам України два батальйони німецьких основних бойових танків Leopard 2 (62 одиниці).

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