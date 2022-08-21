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Байден, Джонсон, Макрон і Шольц провели термінові переговори через Україну: перші подробиці

21 серпня 2022, 23:24

Світ прикутий до ситуації на Запорізькій АЕС.

Запорізька АЕС, вибух
Запорізька АЕС / УНІАН

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провели телефонну розмову.

Як повідомляє урядовий сайт Німеччини, лідери чотирьох держав обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС.

"Чотири глави урядів погодилися, що підтримка України в захисті від російської агресії буде продовжуватися в довгостроковій перспективі. Вони також обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС і закликали до військової стриманості в цьому районі і до швидкого візиту на місце представників МАГАТЕ", - йдеться в повідомленні.

Також лідери держав обговорили ситуацію на Близькому Сході, зокрема, переговори щодо ядерної угоди з Іраном і його ситуації в цьому регіоні.

Провокації окупантів на Запорізькій АЕС

Окупанти ставлять під загрозу не тільки своє існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки з 100 одиниць. 4 березня вони обстріляли Запорізьку АЕС при спробі захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.

Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свої техніку і почали використовувати АЕС як військову базу.

14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.

21 липня стало відомо про те, що окупанти розмістили військову техніку і вибухівку в машинному залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилося поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому Баку зберігається легкозаймиста олія, яку використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього були ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнеровцы".

Нагадаємо, обстріли на Запорізькій АЕС координують співробітники "Росатому". Вони завжди знають, де і коли буде обстріл, а окупанти спокійно ходять по території станції під час обстрілів.

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війна в Україні Борис Джонсон Джо Байден Запорізька АЕС Еммануель Макрон Олаф Шольц
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