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Бунт у РФ: московські "чмобіки" відмовилися їхати на війну в Україну

5 жовтня 2022, 21:28

Бунт влаштували мобілізовані з Москви. Їх відправили служити в Таманську дивізію, ніяк офіційно не оформивши.

чмобик
У РФ збунтувалися "чмобіки" / скріншот

Росіяни, яких призвали в армію в рамках масової мобілізації на війну, оголошену Володимиром Путіним, відмовляються їхати на фронт.

У Мережі з'явилося відео, на якому мобілізовані скаржаться на скотинячі умови. Вони кажуть, що їх кинули прямо в лісі і вони були змушені рити землянки, де і ночували.

Судячи з усього, бунт влаштували мобілізовані з Москви. Їх відправили служити в Таманську дивізію, ніяк офіційно не оформивши.

"Чмобіки" також поскаржилися, що медкомісії у них не було, їжу вони купують самі, а озброїли їх списаною зброєю.

чмобик
/ Скріншот

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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мобілізація новини Росії війна Росії та України
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