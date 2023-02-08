"Нам потрібні Миколаїв і Одеса": Симоньян заплуталася в "хотілках Путіна" і видала "нові цілі РФ"

Пропагандистка для маскування постійних провалів окупантів на фронті почала виправдовуватися, що "цілі Росії в Україні можуть змінюватися".

Пропагандистка Симоньян заплуталася в "хотілках Путіна" і видала "нові цілі РФ"/ скрін

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян зморозила чергову маячню, коли намагалася виправдатися перед росіянами за постійні провали армії РФ в Україні. Вона почала говорити, нібито цілі Росії навмисно було сформульовано так розмито, адже у процесі бойових дій "вони можуть змінюватися залежно від ситуації".

Таким чином Симоньян намагалася пояснити, чому це "країна на болотах" досі не досягнула успіху в оголошених диктатором Путіним цілях щодо так званих "денацифікації і демілітаризації". Відповідне відео зі зверненням пропагандистки з’явилося у мережі.

Поплічниця Путіна заплуталася в цілях РФ в Україні і почала говорити, нібито у країни-агресорки була "лише одна" точна і чітка ціль – "звільнення Донбасу". Але тепер, коли окупанти захопили ще й частину Запорізької та Херсонської областей, РФ нібито "повинна захищати ще й їх".

Отже Симоньян намагається виставити ситуацію таким чином, нібито РФ "не збиралася захоплювати інші українські області, крім Донецької та Луганської", але, мовляв, окупантам "вдалося навіть перевершити свою головну ціль із захисту Донбасу".

У той же час пропагандистка розкотила губу ще й на інші українські регіони – вона вже побачила у своїх рожевих мріях захоплення Росією Миколаєва та Одеси.

"Ось скажіть, Миколаїв і Одеса нам потрібні? Ну звичайно потрібні! Нам же не потрібно, щоб Україна рано чи пізно була напхана підводними човнами і мала потужний флот у Чорному морі, де наш Крим, Сочі, Геленджик, Новоросійськ", – видала чергову порцію маячні Симоньян.

скрін

Раніше російська пропагандистка Маргарита Симоньян зізналася, що зустрічала Новий 2023 рік із сумним обличчям, оскільки чекала на "бавовну" в Росії в новорічну ніч, і змогла заснути лише під ранок. 1 січня Симоньян написала у своєму Telegram-каналі, що всю новорічну ніч понуро дивилася в келих із шампанським.

Нагадаємо, раніше пропагандистка Маргарита Симоньян просто розтеклася у лизоблюдстві перед бункерним диктатором Путіним, коли той вручив їй орден. Вона виголосила маячню, нібито Путін "з болем і кров'ю вириває з кривавої пащі людожерів російських людей".

Читайте також: