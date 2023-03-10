"Не вважаємо себе одним народом з грузинами": Симоньян помарила про ракетний удар по Тбілісі

За словами пропагандистки Симоньян, протести в Грузії потрібні були нібито для того, щоб відкрити другий фронт з Росією і ввести війська в Абхазію.

Марарита Симоньян Тбіліс / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Одна з найбільш оскаженілих російських топ-пропагандисток, Маргарита Симоньян, вирішила бризнути жовчю на грузинських протестувальників. І початку погрожувати ракетним ударом по Грузії ‒ через те, що під час протестів вони скандували "Сухумі" (назва столиці Абхазії, захопленої російськими військами). Про це Симоньян написала у своєму телеграм-каналі 10 березня.

"Протестувальники в Тбілісі кричать: "Сухумі! Сухумі!". Власне, спочатку було ясно, що весь цей шухер потрібен виключно для відкриття другого фронту для нас", — написала Симоньян.

За її словами, нібито удар по Тбілісі ракетами країна-агресор може легко завдати ‒ мовляв, у столиці Грузії немає православних святинь.

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"У разі повторення серпня 2008-го, з Грузією ніхто цацкатися не буде і війська туди посилати не буде, а просто шарахнуть відразу по Тбілісі, особливо не розбираючи, — хоча б тому, що не до сентиментів зараз і в Тбілісі немає Києво-Печерської Лаври. Ніхто у нас ніколи не вважав і не вважає себе одним народом з грузинами, і Російська Федерація ніколи не була "Тбіліською Руссю", — саме так закінчила свою чергову маячню Симоньян.

Масові протести в Грузії через "російський закон"

У вівторок, 7 березня, у Грузії спалахнули масові протести на тлі підтримки парламентом скандального законопроекту про"іноагентів".

Представник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу у Вашингтоні заявив, що США можуть накласти санкції на відповідальних за придушення протестів у Грузії.

"Ми уважно стежимо за подіями останніх годин в Грузії. Ми бачимо повідомлення з Тбілісі, згідно з якими проти демонстрантів був застосований сльозогінний газ та інші засоби для придушення протестів. У нас є ряд інструментів, які дозволяють притягнути до відповідальності будь - кого в будь-якій країні за втручання в реалізацію того, що є універсальним правом людини", - сказав він.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала масові протести у Тбілісі проти законопроекту про"іноагентів". Вона запевнила, що накладе вето на ініціативу.

"Цей закон нікому не потрібен, тому що він написаний під диктовку Москви. Я накладу на нього вето. Мене не цікавить його розгляд... Мене цікавить тільки майбутнє Грузії, Конституція, гарантом якої я є. У ній написано, що всі держінститути і перш за все я, але також уряд, влада зобов'язані зробити все, щоб Грузія опинилася в Європі", - сказала зурабішвілі.

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