"Навіщо планета, де немає РФ": Путін може підірвати комбінат "Маяк", що виробляє ядерну зброю – Сотник

У Путіна психологія маніяка. Він хоче помститися Україні і Заходу, і в крайньому разі може піти на радикальні кроки.

Путін може підірвати комбінат "Маяк", що виробляє ядерну зброю, вважає Олександр Сотник/ сайт Кремля, скрін

Крім ядерної зброї, якою країна-агресорка Росія постійно погрожує Україні та Заходу, в РФ ще є й інші "козирі", якими вона може скористатися. Наприклад, бактеріологічна і хімічна зброя.

Але у крайньому разі російський диктатор може піти й на більш радикальні кроки. Так, глава Кремля може наважитися підірвати комбінат "Маяк" – підприємство у Челябінській області РФ, яке виготовляє компоненти ядерної зброї. Таку думку висловив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник під час чату на Главреді.

"Є бактеріологічна, хімічна, ядерна зброя, тобто зброя масового ураження. А є ще комбінат "Маяк" на Уралі – це якраз буде геополітичне рішення "Так не діставайся ж ти нікому!". Якщо НАТО хоче розчленувати Росію-матінку, тоді, як Путін говорив: "Навіщо планета, якщо на ній немає Росії". У перекладі з пацанського це означає: а навіщо нам планета, якщо на ній немає моєї банди під моїм чуйним "руководством", – зазначив Сотник.

відео дня

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Він наголосив, що у Путіна психологія маніяка, тому не варто шукати раціональність у його рішеннях.

"Якщо підірвуть комбінат "Маяк", просто летітимуть хмари північною півкулею: де випадуть опади, там, власне, заповіднику і бути, там і буде зона відчуження. Не шукайте ніякого раціо в поведінці Путіна, у нього психологія маніяка. Він діє саме в парадигмі відплати і Україні, і Європі, і Сполученим Штатам Америки (бо хмарка може долетіти і до США)", – сказав журналіст.

За його словами, Путін хоче завдати Україні, а також загалом Європі і США якомога більшої шкоди. В оточенні глави Кремля уже багато хто зрозумів, що РФ не перемагає у цій війні, але російський диктатор все одно впирається і не хоче відступатися від своїх ідей.

Далі Путін може просто мститися. Оскільки у нього не виходить виграти війну, то він "робитиме так, щоб програли всі".

Що відомо про комбінат "Маяк"

Виробниче об'єднання "Маяк" – це федеральне державне унітарне підприємство у країні-агресорці Росії, яке розташоване в місті Озерськ Челябінської області. Воно займається виробництвом компонентів ядерної зброї, ізотопів, а також зберіганням та регенерацією відпрацьованого ядерного палива, пише Вікіпедія.

РФ збирається розмістити ядерну зброю в Білорусі

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Він заявив пропагандистам, що приводом для цього стала заява Великої Британії про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном. При цьому він сказав, що РФ нібито вже допомогла Лукашенку переобладнати літаки для застосування тактичної зброї.

У США та Міжнародній кампанії із заборони ядерної зброї (ICAN) відреагували на заяву Путіна про те, що РФ розмістить тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Міністерство оборони США заявило, що зараз немає ніяких ознак того, що РФ планує застосувати ядерну зброю. Але у Міжнародній кампанії із заборони ядерної зброї засудили заяву диктатора і заявили, що Європа не може бути в безпеці, поки Путін володіє ядерною зброєю.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував заяву Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі. За його словами – це крок до внутрішньої дестабілізації в РФ. Данілов також додав, що тим самим Кремль фактично взяв Білорусь у ядерні заручники.

У свою чергу радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розраховує на те, що Європа посилить санкції проти Росії у відповідь на її рішення розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Він закликав до введення обмежень проти "Росатому".

Читайте також: