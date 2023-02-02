Є 5 сценаріїв: експерт розповів, які регіони атакуватиме РФ

Найуспішнішим напрямком для наступу ворога може стати Донецька область. Там ситуація найскладніша для українських військових, каже Олександр Коваленко.

РФ може піти в наступ відразу на 5 напрямках / Колаж фото Міноборони РФ, скріншот з відео

Росія планує атакувати Україну і влаштувати новий великий наступ до передачі західних танків. Ворог може піти відразу з декількох напрямків. Але також одним з варіантів наступу є фокусування сил на якійсь певній ділянці.

Військово-політичний експерт Олександр Коваленко вважає, що РФ буде атакувати лише Донбас і південь країни, повідомляє РБК-Україна. Він переконаний, що окупанти не намагатимуться прорватися з боку Білорусі.

"Відразу можемо відкинути Білоруський напрямок, оскільки там відсутнє ударне угруповання і навіть не відбувається його формування. Також відкидаємо вторгнення в Чернігівську, Сумську або Харківську область саме з боку російської території. Тому що біля цих трьох регіонів саме з боку РФ не знаходиться достатньої кількості сил і засобів, які можуть реалізувати такий наступ", - сказав Коваленко.

Експерт бачить лише п'ять основних напрямків, де посиляться бойові дії: Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська області та Крим. Однак щодо Криму і Херсонського напрямку він не впевнений.

За даними Коваленка, в Запорізькій області знаходиться 30 батальйонно-тактичних груп. Більша їх частина знаходиться поблизу населених пунктів Василівка, Токмак та Мелітополь. Однак ворог не може наступати в Запорізькій області, адже там фронт займає 100 км.

Водночас експерт не заперечує, що ворог може атакувати позиції українських військових у напрямку Орєхова чи Гуляйполя. Зараз там спостерігається лише імітація наступу.

На Донбасі ситуація в рази складніша. Наступ окупантів на Донеччині є найбільш імовірним, каже Коваленко. У напрямку Вугледара, за його даними, зосереджено 6 батальйонно-тактичних груп.

"Не виключено, що саме це ми можемо зараз спостерігати, їх спроби активізувати бойові дії в напрямку Вугледара, тривають (бої - Главред) в районі Бахмута, намагаються біля Авдіївки активно діяти", - сказав експерт.

Що стосується Луганської області, то, на думку експерта, ворог може спробувати наступати лише через Кремінну. Однак спочатку їм треба буде прорватися, адже зараз ворог знаходиться майже в оперативному оточенні. "Отже, говорити про якийсь широкомасштабний наступ - ні, я не можу, але локальні, наступальні, дуже активні дії по вузьких напрямках будуть, але це більше імітація наступу, ніж повноцінне і повномасштабне по широкому фронту", - сказав Коваленко.

Загроза наступу Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що окупант Росія готується до максимальної ескалації на війні проти України. Згідно з його прогнозом, загарбники до річниці свого повномасштабного військового вторгнення, яке відбулося 24 лютого 2022 року, спробують показати своєму населенню "перемоги".

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що Москва вже мобілізувала 500 тисяч солдатів для війни проти України. Загарбники до 24 лютого можуть перейти до наступу. Глава оборонного відомства припустив, що росіяни можуть масштабно атакувати на двох напрямках - на Донбасі та півдні України.

Військовий експерт Олег Жданов зробив прогноз, згідно з яким агресор РФ у лютому-березні збирається кинути в Україну 200-тисячне підготовлене військо окупантів. Росіяни намагатимуться повністю захопити Донбас. На думку Жданова, від результату цієї битви залежатимуть підсумки всієї війни.

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