"Будуть масові звільнення і посадки": у Зеленського розповіли подробиці "дня обшуків"

Подоляк заявив, що деякі посадовці привласнювали гроші в особливо великих розмірах, що нагадує вже не просто корупцію, а "мародерство".

У Зеленського розповіли подробиці обшуків у посадовців / Колаж фото УНІАН, ДБР

В Україні 1 лютого почались масові обшуки у помешканнях посадовців. Їх підозрюють у розкраданні бюджетних коштів. Тепер посадовцям загрожує звільнення та в'язниця. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал.

Він зазначив, що деякі посадовці крадуть в таких масштабах, що це важко вже назвати корупцією, бо подібне нагадує "мародерство". Від цього страждає українська економіка, яка намагається втриматись в умовах війни.

"Тут є дуже "гарні" хлопці, які чудесно себе почувають, які можуть дозволити собі розпоряджатись сумами в мільярд гривень, два мільярди гривень. Це ті гроші, які ми збираємо, які бюджет віддає на конкретну роботу під назвою: "захистити право цієї держави існувати" ... Терпець урвався, це по-перше. Тому, що під час війни - це навіть вже не корупція, а давайте знову ж таки юридично коректно говорити – це мародерство. Тобто люди свідомі щодо того, що країна потерпає суттєво від війни, економіка просіла практично на половину, на 50%", - сказав Подоляк.

Він зазначив, що цими посадовцями займуться правоохоронці. Якщо їх провину доведуть, то їм буде загрожувати в'язниця.

"Будуть масові звільнення, а після масових звільнень, будуть масові розслідування, а після них будуть в будь-якому випадку – посадки. Тому не можна, прикриваючись війною, зробити вигляд, що у нас все чудово з точки зору внутрішньої координації і грошових потоків, і виконавчих рішень", – додав Подоляк.

Масові обшуки та звільнення

1 лютого стало відомо, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення керівництва митної служби – виконуючого обов'язки голови податкової В'ячеслава Демченка, а також його заступників – Олександра Шуцького та Руслана Черкаського. Передбачається, що виконуючим обов'язки глави митниці буде Сергій Звягінцев.

За словами керівника фракції Слуга народу Давида Арахамії, будуть вручені і повідомлення про підозру чиновникам Міноборони.

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшук вдома в українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Відзначається, що обшук в будинку бізнесмена проводять СБУ і БЕБ. Розслідування стосується компаній Укртатнафта і Укрнафта, акціонером яких є Коломойський.

Обшуки провели також у виконуючої обов'язки керівниці податкової служби Києва Оксани Датій. У неї знайшли необґрунтовані активи на суму $ 1,4 млн.У чиновниці знайшли три квартири в столиці вартістю близько 1 мільйона доларів, будинок, годинник Breguet та інші речі. Знайшли і її "список бажань", в якому була вказана соболина шуба.

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